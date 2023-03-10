Đúng hôm nay, thứ Sáu 10/3/2023, Thần Tài 'rung chuông vàng', 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 05:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đếm tiền mỏi tay vào đúng ngày 10/3/2023.

Tuổi Sửu

Đúng ngày 10/9, vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên  thuận lợi suôn sẻ. Đồng thời, quý nhân nâng đỡ nên con giáp này có thể đạt được một thành tích nào đó, và nhận một khoản thưởng khích lệ đáng kể. Nguồn thu nhập đang tăng dần nên con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân, sở thích của bản thân. Thế nhưng, bạn cũng cần để dành một khoản để nguồn tích lũy cho tương lai. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hòa hợp yêu thương. Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa tuổi Sửu và nửa kia không có gì phải lo lắng. Cả hai luôn chọn người kia để chia sẻ thẳng thắn mọi điều, không có bất cứ giấu diếm nào.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 10/3/2023, Thần Tài 'rung chuông vàng', 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Đúng ngày 10/9, vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên  thuận lợi suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày diễn ra duy trì ổn định trong thời điểm này. Những cuộc gặp gỡ xã giao và hợp tác của người tuổi này liên tục gặp vận may nhờ có Chính Quan xuất hiện. Nhờ có tài kiếm tiền giỏi mà nguồn thu nhập của con giáp này khá rủng rỉnh và hiếm khi nào rơi vào cảnh vay mượn tiền từ người khác. 

Ngũ hành tương sinh sẽ giúp bạn giải quyết những điều không vui bằng một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Người độc thân sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn, lẻ bóng, còn người đã kết hôn đang có những giây phút hẹn hò lãng mạn bên người ấy. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 10/3/2023, Thần Tài 'rung chuông vàng', 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày diễn ra duy trì ổn định trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu diễn ra thuận lợi tốt đẹp và suôn sẻ. Tinh thần làm việc với năng lượng tích cực, dồi dào giúp người tuổi này có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ đó, vận trình tài lộc cũng sẽ vượng tiến theo. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trọn vẹn yêu thương. Người độc thân có thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình vì sự giúp đỡ của Tam Hợp. Người đã lập gia đình có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc bên người ấy. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 10/3/2023, Thần Tài 'rung chuông vàng', 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Dậu diễn ra thuận lợi tốt đẹp và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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