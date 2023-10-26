Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 26/10/2023, 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, không nên mạo hiểm, nguy cơ mất tiền đang rình rập 

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 08:12

Trong khi những con giáp khác đang vô cùng may mắn trong ngày hôm nay, thì 3 con giáp dưới đây lại nhận về những xui xẻo không mong muốn. Để vượt qua khó khăn trong đúng hôm nay, thứ Năm ngày 26/10/2023 thì bản mệnh phải thật sự vững vàng. 

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 26/10/2023, tuổi Tý dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Tý lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Tý có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 26/10/2023, 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, không nên mạo hiểm, nguy cơ mất tiền đang rình rập  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gặp phải hạn Tam Tai, xung Thái Tuế nên người tuổi Tý phải hết sức thận trọng trong việc đầu tư, làm ăn, kinh doanh đề phòng tiểu nhân. Chú ý về vấn đề tiền bạc dễ bị rơi rớt, mất tiền oan. Dễ gặp thị phi. Đặc biệt, hạn chế xuất hành đi xa, kiêng kỵ sông biển nếu không sẽ gặp nhiều bất lợi.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 26/10/2023, tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ tiểu nhân luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Con giáp này phải chú ý cách cư xử, không nên hống hách, đắc tội với người khác. Mỗi khi có bất đồng ý kiến nổ ra, tuổi Dần cũng chớ nên nóng nảy, nói năng mất kiểm soát, đẩy mình vướng vào cảnh thị phi, tranh chấp. 

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 26/10/2023, 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, không nên mạo hiểm, nguy cơ mất tiền đang rình rập  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần cũng cần chú ý đến vấn đề tiền bạc, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh phung phí tiền của. Làm ăn kinh doanh cần đề phòng tiểu nhân hại, thận trọng trong đầu tư để tránh mất tiền mất của. 

Con giáp tuổi Tỵ  

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 26/10/2023, Kiếp Tài ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ. Bản mệnh có xu hướng sống bản năng và không được minh mẫn, lý trí như mọi khi. Bạn nên suy nghĩ trước khi nói hoặc làm bất cứ điều gì dù có đang bị hối thúc đi chăng nữa.

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 26/10/2023, 3 con giáp hung tinh chiếu mệnh, không nên mạo hiểm, nguy cơ mất tiền đang rình rập  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này có thể thấy về khía cạnh tình cảm, bản mệnh có chút phiền lòng. Bạn phải nhức đầu trong mối quan hệ yêu đương với người ấy, hai người không thấy vui khi thường xuyên có những trận cãi vã, thậm chí chỉ trích thói hư tật xấu của nhau.

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