Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 28/09/2023, 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, mất cả tiền lẫn tình, nợ chồng thêm nợ 

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 28/09/2023, Tỷ Kiên ngăn trở, sự cứng đầu cứng cổ đôi khi có thể khiến người tuổi Sửu lâm vào rắc rối mà không tự tìm ra được cách sửa chữa. Bạn không nên quá tự phụ, cho rằng mình biết hết mọi điều, bởi xung quanh bạn vẫn luôn có những người tài giỏi hơn.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở hôm nay bản mệnh cẩn thận nếu không dễ mất tiền, thậm chí tiền đã bỏ vào trong túi vẫn có thể bị rơi ra. Ngoài ra, không nên dễ tin người và cho vay mượn vào thời điểm này.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần cẩn thận hơn khi kết giao với mọi người xung quanh, bởi chẳng phải ai cũng là bạn tốt đâu. Đừng bất cẩn giữ quan hệ với kẻ xấu, để đối phương tìm ra cơ hội gây ảnh hưởng tiêu cực cho bạn.

Người tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 28/09/2023, ảnh hưởng của Thiên Quan khiến tuổi Mão sẽ gặp nhiều khó khăn khi đưa ra những quyết định quan trọng. Vì vậy, bạn nên hạn chế đưa ra những quyết định vội vàng nếu bản thân vẫn còn thời gian suy nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhờ sự trợ giúp hoặc xin lời khuyên của những người bạn tin tưởng. Đây cũng được dự đoán là thời điểm bạn cần tăng cường các hoạt động giao tiếp, và điều này sẽ khiến bạn trở nên có sức hút hơn trong mắt tập thể.

Thổ - Mộc xung khắc không tốt cho khía cạnh sức khỏe của tuổi Mão thời điểm này. Bạn rất dễ bị đau ốm, bệnh cũ tái phát hoặc gặp bệnh dịch theo mùa, cần phải nhập viện để chữa trị.

Người tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 28/09/2023, dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi trở nên cứng đầu, bướng bỉnh, chẳng chịu tiếp thu ý kiến của bất cứ ai. Dù bạn thông minh đến mấy mà hành xử như vậy thì cũng sẽ khiến người khác ác cảm, không muốn hợp tác lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, bản mệnh, đặc biệt là người trẻ tuổi cần phải học cách hợp tác và thỏa hiệp với mọi người trong một vài trường hợp. Không phải lúc nào cũng khăng khăng làm theo ý mình đã là tốt đâu, bạn sẽ tự đẩy mình vào thế khó đấy.

Thổ vượng cũng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ.

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