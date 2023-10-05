Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 5/10/2023, 3 con giáp đạp trúng vận đen, xui xẻo kéo đến, làm gì cũng thất bại 

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 5/10/2023, Thương Quan xuất hiện hôm nay để nhắc nhở tuổi Sửu đừng để cảm xúc dẫn dắt bạn quá mức. Bạn cần chú ý đừng quá chìm đắm vào thế giới riêng mà trở nên quá lười biếng và quên mất rằng bản thân cũng có những công việc cần phải xử lý, những mục tiêu cuộc đời cần phải vươn tới, và cả những bước tiến sự nghiệp.

Thời gian này để hồi phục sức khỏe bạn nên hạn chế việc tương tác. Hãy thúc đẩy nguồn năng lượng về sự chữa lành và giải phóng bạn khỏi những suy nghĩ hoặc mối quan hệ tiêu cực.

Người tuổi Sửu với sự ảnh hưởng của Tương Phá nên bạn dễ phạm sai lầm nhỏ. Do đó, nên để ý quan sát một chút, nếu cần thì dừng lại sửa sai để hạn chế nguy cơ nó biến thành sai lầm lớn.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 5/10/2023, Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần cần phải cẩn trọng trong mọi việc. Kẻ tiểu nhân xuất hiện trong ngày thứ năm có thể sẽ cố tình tìm cách gây khó dễ cho bạn, khiến các công việc vốn đang tiến triển suôn sẻ gặp phải trục trặc bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn cẩn thận với những kẻ chủ động tiếp cận mình, cho dù đối phương có vờ tỏ ra thiện ý đi nữa. Làm việc gì, bạn cũng nên dựa vào sức của chính mình, chớ nên nghe theo lời rủ rê hoặc nịnh nọt của người khác.

Kim khắc Mộc, gia đình mâu thuẫn cũng khiến cho cuộc sống của bản mệnh thêm phần áp lực. Có lẽ bạn cũng cần phải xem lại cách hành xử của bản thân với người nhà, chớ nên ích kỉ, vô lý, bắt người khác phải luôn chiều theo ý muốn của mình.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ Năm ngày 5/10/2023, công việc của người tuổi Tuất gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày Thứ Năm này cho nên Tuổi Tuất dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé.

Vận khí không tốt nên Tuổi Tuất cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

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