Đúng hôm nay, thứ Năm 9/10/2025, 3 con giáp vận trình như ý cát tường, chiêu tài đón lộc, đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/10/2025 05:50

3 con giáp vận trình như ý cát tường, chiêu tài đón lộc, đổi đời giàu sang phú quý.

Tuổi Mão

Với bản tính lương thiện, người tuổi Mão sẽ luôn có nhận được sự giúp đỡ trong cuộc sống do đó con giáp này cần phát huy bản tính tốt đẹp, có như vậy mới dễ dàng có được thành công. Thậm chí, có một vài người may mắn còn có thể có khoản thu ngoài dự kiến. Những định hướng của bạn trước đó hoàn toàn chính xác, dẫu phải trải qua khó khăn nhưng sự thật sẽ chứng minh năng lực của bạn.

Bên cạnh đó, trong vận trình tình cảm, người độc thân sẽ trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, chính bởi vậy, bạn sẽ được nhiều người theo đuổi và có nhiều cơ hội để gặp được một nửa của mình. Trong tình yêu, bạn cần phải kiềm chế lại tính kiểm soát, ghen tuông. Vì vậy, bạn hãy từ tốn và nhẹ nhàng hơn một chút, bởi đối phương có thể sẽ cảm thấy sợ nếu bạn quá nóng bỏng vồ vập.

Đúng hôm nay, thứ Năm 9/10/2025, 3 con giáp vận trình như ý cát tường, chiêu tài đón lộc, đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được Chính Tài nâng bước, có một ngày ngập tràn may mắn. Vốn là con giáp hiền lành, ngoan ngoãn nên bằng năng lực và tài mạng của mình, sự nghiệp sẽ lên một tầm cao mới. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình.

Con giáp này sẽ có dịp thể hiện mình trong những mối quan hệ thú vị. Xác suất để bạn tìm được tình yêu của đời mình rất cao, vì vậy, hãy nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội. Đối với những người đang còn trong một mối quan hệ chưa thật sâu đậm thì nhớ cố gắng kiềm chế tính nóng nảy của mình mà bỏ qua những bất đồng với người ấy. 

Đúng hôm nay, thứ Năm 9/10/2025, 3 con giáp vận trình như ý cát tường, chiêu tài đón lộc, đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất sẽ là con giáp phát tài do có Tam Hợp nâng đỡ. Do đó, tinh thần phấn đấu của con giáp này sẽ giúp tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Công việc làm ăn cuộc sống suôn sẻ, tài lộc dồi dào, có nhiều cơ hội phát tài. Nhờ tài lộc hưng vượng, tuổi Mão có thể cân nhắc đầu tư nhiều hơn, dự kiến sẽ trở nên giàu có trong một sớm một chiều.

Về vận trình tình cảm, người còn độc thân tiếp tục mở rộng mối quan hệ, chịu khó thay đổi ngoại hình nhé, tình yêu sắp đến. Chỉ khi bạn tự tin về ngoại hình cũng như cách ăn nói của mình, bạn mới có thể tìm được người như ý. Vận đào hoa sẽ tăng đột biến nên cứ yên tâm là dù ít dù nhiều cũng sẽ có tin vui từ người bạn thích.

Đúng hôm nay, thứ Năm 9/10/2025, 3 con giáp vận trình như ý cát tường, chiêu tài đón lộc, đổi đời giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 21 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đen nhường chỗ cho phú quý sau ngày 14/10/2025, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Vận đen nhường chỗ cho phú quý sau ngày 14/10/2025, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'