Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 29/12/2023, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, mất lộc thần tài, tài vận không thông, cuộc sống buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 29/12/2023, người tuổi Tỵ cần phải biết tiết chế cảm xúc, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối, chính vì vậy tuổi Tỵ cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng. Tiền bạc dư dả, tuổi Tỵ nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu tuổi Tỵ tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.

Có thể tuổi Tỵ đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng, chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 29/12/2023, ngày Dậu Mão Tương Xung, người tuổi Mão có điềm báo xui xẻo trong vận trình hôm nay. Công việc không thuận lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên kém hài hòa. Quá trình trao đổi công việc không được suôn sẻ dẫn đến tiến độ trì trệ. Nếu xử sự không khéo, thậm chí bạn còn có thể bị điều chuyển vị trí hay thuyên chuyển sang bộ phận khác.

Ảnh minh họa: Internet

Kim – Mộc xung khắc, tuổi Mão có thể đau đầu vì chuyện tình cảm rối ren của mình. Người độc thân có lẽ không thoát khỏi cảm giác thất vọng khi tình cảm bỏ ra nhiều nhưng thu về chẳng bao nhiêu. Các cặp đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài, đôi bên đều phải chịu nhiều dằn vặt.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 29/12/2023, tuổi Ngọ bị hung tinh Thiên Quan án ngữ nên vận trình không mấy lý tưởng. Bạn được nhắc nhở nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Nguyên nhân của những rắc rối trong ngày có thể đến từ chính những lời nói tưởng như vô tình của bạn nhưng lại gây khó chịu cho người nghe.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chính sự hiếu thắng của mình có thể khiến Ngọ đánh mất đi nhiều cơ hội tốt về tài lộc. Trong hợp tác làm ăn, có khi phải giữ chính kiến của mình, nhưng cũng có khi phải lắng nghe lời khuyên, góp ý của người khác, đừng lúc nào cũng khăng khăng với nhận định của bản thân bởi không phải lúc nào bạn cũng đúng.

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