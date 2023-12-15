Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/12/2023, 3 con giáp vận trình đen đủi, gặp phải vận xui, mất toàn tiền tỷ, cuộc sống buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 03:08

Xin chia buồn với 3 con giáp kém may mắn trong công việc, cuộc sống, tình duyên và đặc biệt là tài lộc vào đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/12/2023.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/12/2023, tuổi Tý được nhắc nhở nên thận trọng lời ăn tiếng nói kẻo gây thù chuốc oán với người khác. Công việc không được suôn sẻ như mong đợi, luôn có người cản trở bản mệnh hoàn thành nhiệm vụ. Dù xảy ra khúc mắc, bản mệnh cũng nên tránh thái độ gay gắt mà dẫn tới tranh cãi không đáng có.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/12/2023, 3 con giáp vận trình đen đủi, gặp phải vận xui, mất toàn tiền tỷ, cuộc sống buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của tuổi Tý cũng đầy vướng mắc. Bản mệnh có lẽ đang quá cả nghĩ trong mối quan hệ này. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của mối quan hệ mà đôi khi còn khiến bản mệnh có những suy diễn vô lý về đối phương.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/12/2023, Cục diện Tương Xung báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày vất vả và nặng nề với người tuổi Sửu. Cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và còn có dấu hiệu chơi xấu, dù con giáp này đã rất thận trọng trong công việc nhưng cũng không thể lường hết được thử thách, trở ngại cũng như mánh khóe mà đối thủ gây ra.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/12/2023, 3 con giáp vận trình đen đủi, gặp phải vận xui, mất toàn tiền tỷ, cuộc sống buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của Sửu cũng có nhiều thăng trầm. Đôi lứa dễ nảy sinh dỗi hờn, thậm chí là mâu thuẫn. Tử vi ngày mới khuyên bạn hãy biết nhường nhịn đúng lúc, tránh rắc rối không đáng có. Người độc thân vẫn cần chủ động hơn mới có thể thay đổi hiện trạng.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/12/2023, hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 15/12/2023, 3 con giáp vận trình đen đủi, gặp phải vận xui, mất toàn tiền tỷ, cuộc sống buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Thìn sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà Tuổi Thìn đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

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