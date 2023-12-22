Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/12/2023, 3 con giáp Tam Tai giáng họa, mất lộc tiền tài, vận may không đến, nghèo càng thêm nghèo

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/12/2023, Tỷ Kiên mang tới cho tuổi Dần một ngày làm việc tập trung và sáng suốt. Bằng kinh nghiệm và kiến thức sẵn có, bạn đưa ra những lựa chọn chính xác với từng tình huống. Có thể ban đầu vẫn vấp phải sự nghi ngờ từ người khác nhưng với sự kiên trì của mình, con giáp này cũng dần thuyết phục được mọi người.

Chuyện tình cảm lứa đôi vẫn đang tồn tại những khúc mắc mà bạn chưa tìm được cách giải quyết cho phù hợp. Bạn và người ấy tốt nhất nên cùng nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất, có như vậy thì mối quan hệ mới có hy vọng được cứu vãn, đôi bên cũng sẽ thêm phần hiểu nhau hơn.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/12/2023, tuổi Tỵ có điềm báo bị người khác tranh công cướp việc. Bản mệnh không tập trung, lại thường xuyên than ngắn thở dài, cả ngày chán nản làm việc không đâu vào đâu, kết quả không được như mong đợi lại dễ tạo điều kiện cho tiểu nhân bắt thóp.

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Ngày này tuổi Tỵ cũng được nhắc nhở nên thận trọng hơn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Có thể là do bản mệnh không kiểm soát được ham muốn mua sắm của mình mà tiêu xài hoang phí, thâm hụt cả số tiền tích lũy được bao lâu nay. Cứ đà này thì kế hoạch quản lý tài chính sẽ đổ bể sớm.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/12/2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kỵ, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Hôm nay, vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên sức khỏe của tuổi Hợi không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.

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