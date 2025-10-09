Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/10/2025, 3 con giáp THẦN TÀI GHÉT BỎ, cuộc sống khó khăn, tiền tài không tới, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 09/10/2025 05:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp THẦN TÀI GHÉT BỎ, cuộc sống khó khăn, tiền tài không tới, tình duyên buồn phiền vào đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/10/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/10/2025, Thiên Quan khuyên người tuổi Thìn nên sống chậm lại và tương tác nhiều hơn với người khác, điều này sẽ giúp bạn nhìn thấy những thiếu sót của bản thân trong tương lai. Bạn nào làm kế toán, thuế quan, thi cử, xin việc nên cẩn thận với sai sót số liệu, bị vạch trần lời nói dối, lừa lọc nhau trong ngày này.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/10/2025, 3 con giáp THẦN TÀI GHÉT BỎ, cuộc sống khó khăn, tiền tài không tới, tình duyên buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tài chính, bạn dễ tự lừa dối bản thân một cách ngu ngốc, nhưng may mắn thay, sự hướng dẫn của một người hảo tâm đã giúp bạn tránh khỏi thua lỗ. Tam Hợp còn giúp Thìn tránh được hạn tiền bạc cực lớn trong ngày mới, hoặc tiền bạc gánh hạn, của đi thay người.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/10/2025, tuổi Ngọ hung cát đan xen. Đường công danh sự nghiệp có quý nhân che chở, bản thân con giáp này cũng tự tìm thấy niềm vui trong công việc và không ngừng cố gắng hết mình. Nhờ tinh thần làm việc hăng say, tuổi Ngọ tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Không những thế con giáp này còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện chứng mình năng lực.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/10/2025, 3 con giáp THẦN TÀI GHÉT BỎ, cuộc sống khó khăn, tiền tài không tới, tình duyên buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Song chuyện tình cảm lại không được suôn sẻ như thế, con giáp này khá bận rộn nên thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình dần ít đi. Xa cách lâu ngày khiến tình cảm giữa các thành viên ngày càng kém gắn kết và khăng khít hơn. Bản mệnh nên cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống riêng tư.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/10/2025, Tương Hại cho thấy người tuổi Thân sẽ rơi vào khó khăn trong ngày hôm nay cũng chỉ vì quá tự tin vào bản thân hoặc quá tin tưởng vào một người không đáng. Có những việc bạn phải đích thân kiểm soát nếu không muốn có sai sót hàng loạt. 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 9/10/2025, 3 con giáp THẦN TÀI GHÉT BỎ, cuộc sống khó khăn, tiền tài không tới, tình duyên buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Kiếp Tài dự báo làm việc với những người có thể không nhanh nhạy, tháo vát sẽ là một thử thách ngày hôm nay đối với con giáp tuổi Thân. Tuy nhiên hãy cố gắng lên, bởi vì bạn cần phải học cách làm việc nhóm thay vì làm việc một mình đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

