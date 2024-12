Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/12/2024, 3 con giáp săn tài đón lộc, hứng con mưa tiền vàng đổ xuống đầu, uy danh lừng lẫy

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/12/2024, tuổi Dần có công việc ổn định sẽ thuận lợi hơn so với những người làm tự do. Bản mệnh nên an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ hiện tại, tránh tâm lý “đứng núi này trông núi nọ” làm ảnh hưởng hiệu suất.