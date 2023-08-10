Đúng hôm nay ngày 10/8/2023, 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vận trình phất lên như diều gặp gió, đổi đời giàu to bất chấp

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 10/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cởi mở hơn trong khi trò chuyện với đồng nghiệp. Bản mệnh hy vọng rằng mình có thể mở rộng các mối quan hệ vì biết rằng chẳng ai có thể sống tách bạch với xã hội.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân vẫn nhớ thương người trong quá khứ, vì vậy mà không sẵn lòng mở cửa trái tim với ai. Cho dù được người thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng đi nữa, bản mệnh cũng tìm cách chối từ.

Người làm kinh tế có thể nghĩ ra một vài kế hoạch đầu tư, buôn bán khá triển vọng trong thời gian tới tới. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hiện, hãy cân nhắc kỹ càng hoàn cảnh thực tế cũng như thực lực của mình.

Tuổi Dậu

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi Bạn sẽ đạt được những thành tích tốt nếu không ngại cạnh tranh với mọi người. Sự tự tin giúp bạn cảm thấy mình chẳng kém cạnh gì bạn bè, đồng nghiệp xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bạn là một người rất điềm tĩnh và vững vàng, không dễ dàng bị tác động bởi các yếu tố xung quanh, vì vậy mà bạn luôn chắc chắn với mục tiêu đã đề ra, đồng thời là chỗ dựa rất vững chắc cho cả tập thể.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Tuổi Dần

Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 10/08/2023 với tuổi Dần vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. tuổi Dần có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Hãy tiếp tục tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt như hiện tại tuổi Dần nhé.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.