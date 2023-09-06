Đúng giờ Thìn 3 khắc hôm nay (6/9/2023): 3 con giáp làm gì cũng 'bách phát bách trúng', vận may thăng hạng, sự nghiệp lên hương, cuộc sống vô cùng hoàn hảo

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 03:07

Chính nhờ nỗ lực của bản thân, 3 con giáp này dễ dàng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có thể có được một cuộc sống đầy đủ, viên mãn.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có tính cách đặc biệt tốt bụng, khiêm nhường. Họ có thói quen để người khác bày tỏ ý kiến trước, không chủ động tranh đoạt ánh hào quang của người khác, cũng không coi thường bất kỳ điều gì. Những người cầm tinh con Dê thường rất điềm tĩnh, luôn giữ thái độ khiêm tốn. Những người tuổi Sửu trời sinh chăm chỉ hiền lành nên cuộc sống dễ dàng gặp những điều may mắn hơn người.

Họ sở hữu tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, mệt nhọc. Họ tốt bụng, hay giúp đỡ, biết ơn, sống tử tế, không trì hoãn cuộc sống và công việc. Những người tuổi Mùi cũng có rất nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống bởi họ tốt bụng, khiêm tốn và không bao giờ “tranh giành”, gây mất lòng ai.

Những người tuổi Sửu họ có nhiều nhân vật cao quý xuất hiện trong đời và giúp đỡ, điều này làm tăng thêm phần may mắn. Cuộc sống của họ phần lớn là hạnh phúc, không có nhiều sóng gió. Thêm vài phần nỗ lực của mình, người tuổi Mùi có thể đạt được một cuộc sống đầy đủ, giàu có, viên mãn.

Đúng giờ Thìn 3 khắc hôm nay (6/9/2023): 3 con giáp làm gì cũng 'bách phát bách trúng', vận may thăng hạng, sự nghiệp lên hương, cuộc sống vô cùng hoàn hảo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, tuổi Dần khá thông minh và nhanh nhẹn, tiếp thu tốt mọi kiến thức mới. Tuy nhiên công việc chưa có bước đột phá là do bản mệnh còn thiếu chí tiến thủ, chần chừ, hay suy nghĩ nhiều nên toàn nhường cơ hội cho người khác.

Tuy nhiên tiền tài bớt lo hơn nhiều. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên nay tránh được họa mất tiền oan, rơi tiền. Tiền bản mệnh làm ra thì bản mệnh cứ tiêu, người khác nói gì cứ mặc kệ, không ai dám chê trách vì tuổi Dần thẳng thắn sẽ nói lại ngày.

Thêm vào đó, vận trình tình cảm đi lên, sẽ có người đến tìm tuổi Dần để nhờ vả nhưng hãy cởi mở đón nhận, họ cần lòng tốt của bản mệnh lúc này. Những người đang có ý định cưới xin tranh thủ thời gian này về ra mắt họ hàng, gia đình hai bên là tốt nhất.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Đúng giờ Thìn 3 khắc hôm nay (6/9/2023): 3 con giáp làm gì cũng 'bách phát bách trúng', vận may thăng hạng, sự nghiệp lên hương, cuộc sống vô cùng hoàn hảo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Vận quý nhân của người tuổi Mùi tăng lên trong tháng này, nhờ thế mà mọi sự đều thuận lợi vì được nhiều người giúp sức. Thậm chí, bạn còn được giúp đỡ để gây ấn tượng với cấp trên, nhờ thế được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng.

Cát tinh mang tới vận may cho bản mệnh về tiền bạc. Con giáp tuổi này có thể kiếm được nhiều tiền mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Một số người có cơ hội phát tài nhỏ, hãy tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có, nhất là với những ai đang làm trong lĩnh vực bất động sản.

Bản mệnh và một nửa của mình khá tâm đầu ý hợp. Nếu trước đây hai người có căng thẳng thì đây là thời điểm để có thể hóa giải tất cả.

Đúng giờ Thìn 3 khắc hôm nay (6/9/2023): 3 con giáp làm gì cũng 'bách phát bách trúng', vận may thăng hạng, sự nghiệp lên hương, cuộc sống vô cùng hoàn hảo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 6h30 hôm nay, thứ Tư (6/9/2023): 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Đúng 6h30 hôm nay, thứ Tư (6/9/2023): 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Tử vi dự báo rằng trong ngày 6/9/2023, tài lộc của 3 con giáp sau vượng phát bất ngờ, phú quý ngay trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 20 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng