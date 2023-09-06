Đúng giờ Thìn 3 khắc hôm nay (6/9/2023): 3 con giáp làm gì cũng 'bách phát bách trúng', vận may thăng hạng, sự nghiệp lên hương, cuộc sống vô cùng hoàn hảo

Người tuổi Sửu có tính cách đặc biệt tốt bụng, khiêm nhường. Họ có thói quen để người khác bày tỏ ý kiến trước, không chủ động tranh đoạt ánh hào quang của người khác, cũng không coi thường bất kỳ điều gì. Những người cầm tinh con Dê thường rất điềm tĩnh, luôn giữ thái độ khiêm tốn. Những người tuổi Sửu trời sinh chăm chỉ hiền lành nên cuộc sống dễ dàng gặp những điều may mắn hơn người.

Những người tuổi Sửu họ có nhiều nhân vật cao quý xuất hiện trong đời và giúp đỡ, điều này làm tăng thêm phần may mắn. Cuộc sống của họ phần lớn là hạnh phúc, không có nhiều sóng gió. Thêm vài phần nỗ lực của mình, người tuổi Mùi có thể đạt được một cuộc sống đầy đủ, giàu có, viên mãn.

Họ sở hữu tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, mệt nhọc. Họ tốt bụng, hay giúp đỡ, biết ơn, sống tử tế, không trì hoãn cuộc sống và công việc. Những người tuổi Mùi cũng có rất nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống bởi họ tốt bụng, khiêm tốn và không bao giờ “tranh giành”, gây mất lòng ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, tuổi Dần khá thông minh và nhanh nhẹn, tiếp thu tốt mọi kiến thức mới. Tuy nhiên công việc chưa có bước đột phá là do bản mệnh còn thiếu chí tiến thủ, chần chừ, hay suy nghĩ nhiều nên toàn nhường cơ hội cho người khác.

Tuy nhiên tiền tài bớt lo hơn nhiều. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên nay tránh được họa mất tiền oan, rơi tiền. Tiền bản mệnh làm ra thì bản mệnh cứ tiêu, người khác nói gì cứ mặc kệ, không ai dám chê trách vì tuổi Dần thẳng thắn sẽ nói lại ngày.

Thêm vào đó, vận trình tình cảm đi lên, sẽ có người đến tìm tuổi Dần để nhờ vả nhưng hãy cởi mở đón nhận, họ cần lòng tốt của bản mệnh lúc này. Những người đang có ý định cưới xin tranh thủ thời gian này về ra mắt họ hàng, gia đình hai bên là tốt nhất.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận quý nhân của người tuổi Mùi tăng lên trong tháng này, nhờ thế mà mọi sự đều thuận lợi vì được nhiều người giúp sức. Thậm chí, bạn còn được giúp đỡ để gây ấn tượng với cấp trên, nhờ thế được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng.

Cát tinh mang tới vận may cho bản mệnh về tiền bạc. Con giáp tuổi này có thể kiếm được nhiều tiền mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Một số người có cơ hội phát tài nhỏ, hãy tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có, nhất là với những ai đang làm trong lĩnh vực bất động sản.

Bản mệnh và một nửa của mình khá tâm đầu ý hợp. Nếu trước đây hai người có căng thẳng thì đây là thời điểm để có thể hóa giải tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!