Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 1/12, 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 17:33

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 1/12, 3 con giáp sau đạp trúng rương vàng, hoạn nạn có quý nhân, cuộc sống tràn đầy viên mãn.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 1/12/2023, tuổi Sửu vận trình tài lộc sa sút khá rõ. Đầu tư thiếu hiệu quả khiến bản mệnh phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Không chỉ vậy, đôi khi vì muốn thể hiện bản thân nên bản mệnh chi tiền bốc đồng.

Nếu tuổi Sửu có ý định tiến hành những việc quan trọng trong hôm nay hãy đảm bảo rằng mọi việc được chuẩn bị một cách kỹ càng. Nếu còn do dự về một vài chi tiết nhỏ, hãy chọn ngày khác thích hợp hơn để tiến hành. Vận may trong ngày của bản mệnh không quá lớn, thận trọng vẫn tốt hơn.

Vận trình tình cảm cũng không mấy suôn sẻ. Bản mệnh nhận ra rằng khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn dần, tình cảm ngày càng nhạt phai nhưng tín hiệu đáng báo động là chẳng ai có hành động cải thiện tình hình. Thay vì chờ đối phương, con giáp này hoàn toàn có thể là người chủ động.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 1/12, 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ là người tỉ mỉ, thận trọng và chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Đồng thời cũng là người coi trọng mọi việc và cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo, trật tự.

Đúng 1/12, vận trình của người tuổi Tỵ sẽ bất ngờ thay đổi theo hướng tích cực. Con giáp này sẽ có cơ hội đạt được những đột phá lớn trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Đây cũng là thời điểm quan trọng để họ thể hiện tài năng và khả năng của mình. Dù ở trường học hay nơi làm việc, nỗ lực của người tuổi Tỵ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 1/12, 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 1/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đang được gắn bó thân thiết với người thân của người yêu.

Công việc: Tuổi Dần đang cố gắng hoàn thành mục tiêu, bạn đang đưa cho bản thân nhiều việc quá sức.

Tình cảm: Chân thành là cách bạn dành cho người yêu.

Tài lộc: Quản lý thu nhập bền vững, sử dụng tiền một cách thông minh. 

Sức khoẻ: Cơ thể thường nóng nảy, bạn nên ăn nhiều món ăn thanh đạm.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 1/12, 3 con giáp hứng lộc mỏi tay, giàu sang chạm đỉnh, tiền bạc thăng tiến đáng kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay, 30/11 đến 30/12: 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Từ nay, 30/11 đến 30/12: 3 con giáp tiền tài chất đống, phú quý chạm nóc, thu vàng hốt bạc đầy nhà, cuối năm phát đạt

Từ nay, 30/11 đến 30/12, 3 con giáp sau đa lộc đa tài, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý.

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