Đúng giờ Mùi 3 khắc hôm nay (28/8/2023): 3 con giáp có hạn tam tai, làm ăn khốn khó, sức khỏe hao tổn, vướng họa kiện tụng

Tử vi hôm nay ngày 28/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đang chi tiêu quá mức.

Tình cảm: Trong tình yêu, hãy thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành, cố gắng lắng nghe và hiểu người đối diện sẽ giúp tạo nên mối quan hệ mạnh mẽ.

Công việc: Người tuổi Dần bạn nên tập trung vào việc hoàn thiện công việc hiện tại, sự cầu toàn để đạt được hiệu suất tốt trong công việc.

Tài lộc: Tài chính đang tốt, nhưng hãy cẩn thận với việc chi tiêu quá mức, đầu tư vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Sức khỏe: Dành thời gian để thư giãn và tập trung vào việc cân bằng cả về tinh thần và thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Mão có dấu hiệu hao tài khá rõ. Đầu tư thiếu hiệu quả, tính toán chủ quan dẫn tới sai lầm, tiểu nhân lợi dụng đoạt công, đối thủ cạnh tranh không lành mạnh... đó đều có thể là những vấn đề bản mệnh phải đối mặt.

Thời điểm này, hãy giữ bình tĩnh và sự tỉnh táo để giảm bớt thiệt hại thấp nhất có thể. Mọi thứ sẽ dần khởi sắc về cuối tuần, nếu con giáp này muốn kiếm tiền nhiều hơn cho mình thì nên đợi tới lúc này, tất nhiên bản mệnh sẽ phải tốn nhiều công sức hơn so với bình thường.

Công việc của tuổi Mão ổn định, nhưng có dấu hiệu chững lại. Con giáp này không nên quá hài lòng với tình trạng này kẻo sẽ sớm thụt lùi so với đối thủ. Bản mệnh nên chủ động đổi mới phương pháp làm việc để cải thiện hiệu suất, tự tìm ra cơ hội tiến thân cho mình, đừng quá trông chờ vào vận may.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang dần xuất hiện những vấn đề trục trặc, chỉ là không ai muốn đối mặt và giải quyết mà thôi. Nếu cả hai cứ để tình trạng này kéo dài, tình cảm sẽ đổ vỡ lúc nào không hay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý có vẻ khá thiếu kiên nhẫn trong công việc. Bạn làm mọi việc một cách vội vã cốt để ứng phó cho xong. Chính vì thái độ này, bạn sẽ rất dễ vướng phải sai sót đấy.

Chuyện làm ăn buôn bán cũng không mấy thuận lợi bởi bản mệnh có thể vướng phải những cuộc đôi co với khách hàng. Hãy tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chứ đừng vội phản ứng quá gay gắt, làm xấu đi hình ảnh của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!