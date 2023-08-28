Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (28/8/2023): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, nên đề phòng những điều sau

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 10:01

Những con giáp này hôm nay hung vận khá lớn, có thể sẽ phải đối diện nhiều rắc rối, vận trình tình duyên cũng không mấy suôn sẻ.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 28/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đối diện nhiều thách thức. 

Công việc: Trong ngày hôm nay, người tuổi Thìn sẽ đối diện với một số thách thức trong công việc, tận dụng cơ hội này để thể hiện khả năng xử lý tình huống khó khăn và khả năng làm việc nhóm.

Tình cảm: Trong mảng tình yêu, bạn cần dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ cùng đối tác, bạn thấu hiểu và tôn trọng sẽ tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ.

Tài lộc: Tiền bạc có khả năng đến với bạn, nhưng hãy thận trọng trong việc chi tiêu, đầu tư phát triển cá nhân sẽ mang lại lợi ích dài hạn.

Sức khỏe: Đừng quên dành thời gian cho việc rèn luyện thể chất và tinh thần, dành một buổi tập thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt.

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (28/8/2023): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, nên đề phòng những điều sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 28/8, tuổi Tý hung vận khá lớn, có thể sẽ phải đối diện nhiều rắc rối. Do vậy con giáp này làm gì cũng cần có sự tính toán, suy xét thận trọng, việc gì cảm thấy mức độ an toàn không cao thì tốt nhất không nên tiến hành.

May mắn là những hung họa bản mệnh gặp phải sẽ phần nào giảm bớt. Càng về cuối tuần mọi thứ càng có khởi sắc hơn, nhưng trước đó bản mệnh cũng phải hao tốn khá nhiều tâm sức. Hãy cứ kiên trì để đợi tới ngày được nếm quả ngọt bằng chính công sức của mình.

Tài chính có đồng ra đồng vào, tuổi Tý kiếm được nhưng cũng phải chi trả nhiều khoản cho chi phí sinh hoạt thường ngày và dùng cả để đầu tư làm ăn. Con giáp này nên cân đối hợp lý, tách biệt khoản tích góp và khoản dùng để thực hiện các nhu cầu của mình.

Tuần này, vận trình tình duyên không mấy suôn sẻ, đặc biệt là với những cặp đôi mới bắt đầu quá trình tìm hiểu. Hai người dường như chưa thực sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên dần nảy sinh những mâu thuẫn và không hài lòng về nhau.

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (28/8/2023): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, nên đề phòng những điều sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Hôm nay, công việc của tuổi Hợi không có tiến triển. Con giáp này cần xem lại mình đã đúng hướng hay giải quyết mọi việc đúng cách hay chưa.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng nhận được tin buồn. Có thể mối quan hệ của tuổi Hợi và nửa kia không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Hãy tìm hiểu xem vì sao mọi người lại đều không ủng hộ như vậy chứ đừng vội nóng nảy, vùng vằng.

Đúng 12h trưa nay, thứ Hai (28/8/2023): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, nên đề phòng những điều sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Thứ 2 là ngày khởi đầu tuần mới, nhưng 3 con giáp dưới đây nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nó để tránh xung đột, xui xẻo vận vào người. Đặc biệt là đúng 12 giờ trưa. 

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