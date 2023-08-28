Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (28/8/2023): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Tử vi hôm nay ngày 28/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý xử lý tình huống tốt, tiền bạc đổ về.

Tình cảm: Tình yêu đang nở rộ cho bạn hôm nay, dành thời gian để tận hưởng khoảnh khắc bên người thân yêu và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Công việc: Đón một ngày mới, người tuổi Tý nên tập trung vào việc xử lý những tình huống phức tạp trong công việc. Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến và tìm giải pháp sáng tạo.

Tài lộc: Tiền bạc đang đổ về bạn, nhưng hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư, đa dạng hóa nguồn thu nhập để bảo vệ tài chính.

Sức khỏe: Tập trung vào việc duy trì sức khỏe thông qua việc thực hiện các bài tập thể dục và ăn uống cân đối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu biết năng lực của bản thân. Họ luôn xem xét để lựa chọn những mục tiêu và phương thức thực hiện phù hợp sao cho kết quả đạt được sẽ tốt nhất.

Bản mệnh cho rằng đầu tư vào bản thân không bao giờ sợ lỗ. Điều này giúp họ có hình ảnh tươm tất, trưởng thành. Con giáp này cũng biết nắm bắt xu thế, không để mình tụt lại ở phía sau.

Tử vi dự báo rằng bước vào thứ Hai đầu tuần, tuổi Sửu ở hiền gặp lành nên được trời thương. Con giáp này có thể kiếm được nhiều tiền của nhờ việc đầu tư đúng hướng. Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng phát triển tốt. Trong giai đoạn này, cuộc sống của người tuổi Sửu tương đối viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay, tuổi Thân có một ngày tài chính dư dả. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được tiền thưởng nóng, còn nếu là người làm ăn sẽ luôn bận rộn vì những đơn hàng tấp nập.

Tuy nhiên, con giáp này được khuyên không nên để tính tình nóng nảy của mình gây ảnh hưởng tới tình cảm. Tuổi Thân không nên trút giận vào nửa kia một cách vô cớ như vậy, vì yêu bản mệnh nên người ta mới nhường nhịn mà thôi, đừng khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

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