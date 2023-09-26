Đúng giờ Dần 3 khắc ngày mai, thứ Tư (27/9): 3 con giáp vận tài chuyển biến, may mắn phú quý, giàu số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 16:05

Đúng thời gian này, vận trình của 3 con giáp sau sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn, đón nhận điềm lành, may mắn bất ngờ.

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 27/9/2023, về mặt sự nghiệp, tuổi Thìn khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp.

Vận trình tiền bạc tốt lên. Con giáp này đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì tuổi Thìn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít.

Vận trình tình cảm cũng tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay tuổi Thìn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh còn có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bản mệnh vẫn lạc quan.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng giờ Dần 3 khắc ngày mai, thứ Tư (27/9): 3 con giáp vận tài chuyển biến, may mắn phú quý, giàu số 2 không ai số 1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý nổi tiếng linh hoạt trong 12 con giáp. Với bản chất thông minh vốn có, tuổi Tý là người hòa đồng, không ưa xung đột chút nào. Sự khao khát thay đổi tích cực, hiểu biết về xu hướng thời đại và giỏi nắm bắt cơ hội là những điểm nổi bật của người tuổi Tý.

Ngày mai (27/9) người tuổi Tý sẽ có tin vui, xoay chuyển tình thế, trở nên giàu có, gặp nhiều may mắn. Với sự linh hoạt, họ có thế dấn thân vào công việc và gặt hái những thành tựu rực rỡ. Nếu chăm chỉ sẽ có thể kiếm được nhiều tiền, mọi mong muốn của bạn sẽ thành hiện thực.

Đúng giờ Dần 3 khắc ngày mai, thứ Tư (27/9): 3 con giáp vận tài chuyển biến, may mắn phú quý, giàu số 2 không ai số 1 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 27/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu chọn ra việc bản thân muốn làm, chăm chỉ làm việc.  

Công việc: Người tuổi Dậu hôn nay chăm chỉ làm việc bản thân lựa chọn, cố gắng hoàn thiện thiếu sót của bản thân.    

Tình cảm: Hôm nay, không muốn làm người buồn, bạn luôn chịu thọt trong tình cảm.  

Tài lộc: Lắm lúc tiền bạc không giống với tính toán của bạn.    

Sức khoẻ: Giữ lưng thẳng, làm việc cần có giời giải lao, nghỉ ngơi.

Đúng giờ Dần 3 khắc ngày mai, thứ Tư (27/9): 3 con giáp vận tài chuyển biến, may mắn phú quý, giàu số 2 không ai số 1 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi ngày mới, thứ Ba 26/9: Sửu tinh thần sa sút, Ngọ độc lập tài chính, Tuất được mọi người yêu quý

Tử vi ngày mới, thứ Ba 26/9: Sửu tinh thần sa sút, Ngọ độc lập tài chính, Tuất được mọi người yêu quý

Tử vi hôm nay ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy bản mệnh của 3 tuổi sau có nhiều biến chuyển nhất ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 50 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi