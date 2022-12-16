Đúng cuối tuần (17-18/12), 3 con giáp làm bạn với Thần Tài, công việc thuận lợi, 1 vốn 4 lời, tiền bạc tăng vun vút, cuối năm suôn sẻ đủ đường

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 19:43

Chúc mừng 3 con giáp bước vào cuối tuần đón chào vận may nở rộ, có của ăn của để, tiền tài đầy kho.

Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dậu trở thành con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa trong cuối tuần này, bởi được Lục Hợp và Chính Quan nâng đỡ tài tình nên đường tình duyên hay đường tài lộc đều sáng sủa. 

Bởi vậy mà người tuổi Dậu có cách theo đuổi sự nghiệp riêng biệt, thế nên con giáp này được ví chuẩn với câu nói "người thành công luôn có lối đi riêng". Họ biết tận dụng thời gian, quan niệm sống của riêng mình mà làm việc hết sức, tiền bạc tăng vọt, sự nghiệp lên tầm cao mới trong cuối tuần. 

Bản mệnh hãy cứ tiếp tục chăm chỉ, xây dựng ý chí tiến thủ, tràn đầy năng lượng tích cực thì tự khắc vận khí sẽ hanh thông, may mắn tìm đến cửa. Nhân dịp này nếu có ý định tiến hành cưới hỏi thì mau chóng thưa chuyện với mẹ cha. 

Đúng cuối tuần (17-18/12), 3 con giáp làm bạn với Thần Tài, công việc thuận lợi, 1 vốn 4 lời, tiền bạc tăng vun vút, cuối năm suôn sẻ đủ đường - Ảnh 1
Chúc mừng tuổi Dậu trở thành con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa trong cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể.

Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong cuối tuần. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

Đúng cuối tuần (17-18/12), 3 con giáp làm bạn với Thần Tài, công việc thuận lợi, 1 vốn 4 lời, tiền bạc tăng vun vút, cuối năm suôn sẻ đủ đường - Ảnh 2
Tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người tuổi Mùi chính là ngôi sao may mắn của gia đình. Đa phần người tuổi Sửu đều có tính cách đáng tin cậy. Họ sống tích cực, luôn quan tâm đến gia đình.

Bản mệnh có dũng khí, không chỉ có sự nghiệp phát triển tốt mà còn có thể giúp đỡ các thành viên trong gia đình giải quyết khó khăn, tiến xa hơn trong công việc.

Trong cuối tuần này, người tuổi Mùi có thể mang lại sự thay đổi tích cực trong gia đình. Cả họ và những người thân xung quanh đều có vận trình tương đối tốt, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.

Đúng cuối tuần (17-18/12), 3 con giáp làm bạn với Thần Tài, công việc thuận lợi, 1 vốn 4 lời, tiền bạc tăng vun vút, cuối năm suôn sẻ đủ đường - Ảnh 3
Trong cuối tuần này, người tuổi Mùi chính là ngôi sao may mắn của gia đình. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp như 'trúng số độc đắc', tài lộc ập đến, làm 10 hưởng 100, công danh tấn tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 17/12/2022, 3 con giáp vận trình khai thông, tài lộc phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp thuận lợi đủ đường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày 17/12 tử vi ngày 18/12

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 36 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 51 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 36 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn