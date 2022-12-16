Đúng cuối tuần (17-18/12), 3 con giáp làm bạn với Thần Tài, công việc thuận lợi, 1 vốn 4 lời, tiền bạc tăng vun vút, cuối năm suôn sẻ đủ đường

Chúc mừng 3 con giáp bước vào cuối tuần đón chào vận may nở rộ, có của ăn của để, tiền tài đầy kho.

Tuổi Dậu Chúc mừng tuổi Dậu trở thành con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa trong cuối tuần này, bởi được Lục Hợp và Chính Quan nâng đỡ tài tình nên đường tình duyên hay đường tài lộc đều sáng sủa. Bởi vậy mà người tuổi Dậu có cách theo đuổi sự nghiệp riêng biệt, thế nên con giáp này được ví chuẩn với câu nói "người thành công luôn có lối đi riêng". Họ biết tận dụng thời gian, quan niệm sống của riêng mình mà làm việc hết sức, tiền bạc tăng vọt, sự nghiệp lên tầm cao mới trong cuối tuần.

Bản mệnh hãy cứ tiếp tục chăm chỉ, xây dựng ý chí tiến thủ, tràn đầy năng lượng tích cực thì tự khắc vận khí sẽ hanh thông, may mắn tìm đến cửa. Nhân dịp này nếu có ý định tiến hành cưới hỏi thì mau chóng thưa chuyện với mẹ cha. Chúc mừng tuổi Dậu trở thành con giáp rũ bùn đứng dậy sáng lòa trong cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Tuổi Sửu luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức. Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Sửu được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Nhờ những yếu tốt này, tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong cuối tuần. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc. Tuổi Sửu được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài trong cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Theo tử vi, người tuổi Mùi chính là ngôi sao may mắn của gia đình. Đa phần người tuổi Sửu đều có tính cách đáng tin cậy. Họ sống tích cực, luôn quan tâm đến gia đình. Bản mệnh có dũng khí, không chỉ có sự nghiệp phát triển tốt mà còn có thể giúp đỡ các thành viên trong gia đình giải quyết khó khăn, tiến xa hơn trong công việc. Trong cuối tuần này, người tuổi Mùi có thể mang lại sự thay đổi tích cực trong gia đình. Cả họ và những người thân xung quanh đều có vận trình tương đối tốt, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Trong cuối tuần này, người tuổi Mùi chính là ngôi sao may mắn của gia đình. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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