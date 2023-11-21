Đúng 9h sáng mai, thứ Tư (22/11/2023): 3 con giáp trúng đậm lộc trời, vận may ùa vào nhà, giàu sang tột đỉnh, một bước lên hàng tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 19:33

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, 3 tuổi sau chuẩn bị đổi vận bất ngờ, tiền tình đều phơi phới, không thành tỷ phú cũng là triệu phú.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tâm huyết với từng công việc bạn lựa chọn.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không còn bận tâm những chuyện cũ, cố gắng xây dựng mô hình kinh doanh mới. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão không còn mệt mỏi vì đối phương, chấm dứt hoàn toàn.

Tài lộc: Cải thiện khả năng tư duy, làm kinh doanh nhạy bén có nhiều thu nhập. 

Sức khoẻ: Nên thăm khám răng định kì. 

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư (22/11/2023): 3 con giáp trúng đậm lộc trời, vận may ùa vào nhà, giàu sang tột đỉnh, một bước lên hàng tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu kiên nhẫn và bền bỉ trong công việc và cuộc sống. Họ chịu đựng được khó khăn và không dễ bỏ cuộc.

Tính kiên nhẫn này giúp họ vượt qua thử thách và đạt được thành công trong những dự định lớn. Con giáp này tận tâm và đặt trái tim vào những gì mình làm. Tính cách này giúp họ làm việc một cách cẩn thận và nỗ lực để đạt được mục tiêu.

Đúng 22/11, những người tuổi Sửu sẽ đón quý nhân đến nhà. Họ làm việc chăm chỉ, đáng tin cậy và giỏi vượt khó.

Con giáp này có người hỗ trợ, "chống lưng", ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Quý nhân của họ có thể là gia đình, bạn bè hay đối tác.

Những người này sẽ tiếp thêm sức mạnh và chỗ dựa cho những người tuổi Sửu, giúp họ vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Đồng thời, những sự kiện sẽ gõ cửa nhà người tuổi Sửu.

Thời gian này cũng là thời điểm tốt để họ tổ chức những sự kiện đoàn tụ, gặp gỡ. Họ sẽ cùng chia sẻ niềm vui với những người thân yêu, bạn bè và cùng nhau kỷ niệm những khoảnh khắc tuyệt vời.

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư (22/11/2023): 3 con giáp trúng đậm lộc trời, vận may ùa vào nhà, giàu sang tột đỉnh, một bước lên hàng tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 22/11/2023, tuổi Thìn được quý nhân hướng dẫn, giúp đỡ mọi công việc của mình trở nên suôn sẻ và đạt được thành công. Con giáp này được hỗ trợ nên giảm bớt gánh nặng.

Tuy nhiên, tuổi Thìn cũng cần nhớ rằng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của đối phương. Sự độc lập và nỗ lực cá nhân vẫn là chìa khóa quan trọng để bảo đảm thành công lâu dài.

Vận trình tình cảm sẽ có sự khởi sắc hơn nhờ vào vẻ đẹp quyến rũ và tinh tế. Con giáp này dễ dàng thu hút sự quan tâm từ phía đối diện bằng sự duyên dáng của mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư (22/11/2023): 3 con giáp trúng đậm lộc trời, vận may ùa vào nhà, giàu sang tột đỉnh, một bước lên hàng tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11): 3 con giáp phúc lộc theo chân suốt tháng, tiền về chật ví, thu nhập gia tăng, giàu có hơn người

Đúng 3 ngày tới (22/11 - 25/11), 3 con giáp sau hoan hỷ đón lộc, bạc vàng chật két, tiền của đầy ăm ắp.

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