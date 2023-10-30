Đúng 9h sáng mai, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, may mắn nhận lộc trời, tài chính hanh thông, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 17:05

Tử vi ngày 31/10/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau nhận được nhiều điều bất ngờ và may mắn, công danh thăng tiến, làm gì cũng như ý.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 31/10/2023 hôm nay, tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể chỉ ra cho bản mệnh cách giải quyết những vấn đề vốn khúc mắc bấy lâu. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe.

Việc làm ăn cũng có những dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ những quyết định trước đó của bản mệnh là hoàn toàn chính xác. Con giáp này là người có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn nắm bắt được xu thế của thị trường, đem về khoản tiền rủng rỉnh cho bản thân.

Trong ngày mới này, tuổi Hợi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bản mệnh nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu là những người ngoan cường, thực tế và kiên nhẫn. Họ làm việc ổn định, đáng tin cậy nhưng đôi khi khá bướng bỉnh và bảo thủ. Tuy vậy, tuổi Dậu là người bền bỉ và kiên trì nên làm việc gì cũng dễ thành công.

Đúng 31/10, người tuổi Dậu sẽ có một bước tiến lớn để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Họ không chỉ siêng năng, tập trung mà còn dám nghĩ dám làm và dũng cảm theo đuổi điều mới mẻ. Nhờ vậy mà con giáp này có thêm vô số cơ hội việc làm và lợi ích tài chính. Ngoài ra, những người tuổi Dậu cũng có thể đạt được vị trí cao hơn hoặc nhiều trách nhiệm hơn ở nơi làm việc, điều này sẽ làm tăng sức ảnh hưởng và sự tự tin của con giáp này.

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, may mắn nhận lộc trời, tài chính hanh thông, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 31/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão cho rằng bản thân luôn đúng, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác.   

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão vốn không ưng công việc, nhưng vì trách nhiệm bạn vẫn cố gắng giải quyết.   

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão đang có những thay đổi về tâm lí khi đối diện với những mối tình đã qua. 

Tài lộc: Bản thân bạn đã có kế hoạch cho tương lai, tìm ra được mối quan tâm khi có thêm các khoản thu nhập. 

Sức khoẻ: Luôn cố gắng dành thời gian buổi sáng nạp năng lượng và thể thao tăng cường.

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, may mắn nhận lộc trời, tài chính hanh thông, tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7 giờ sáng ngày 31/10: 3 con giáp giã từ túng thiếu, mưu sự tất thành, hậu vận không thiếu tiền tiêu, sự nghiệp phát triển cực tốt

Đúng 7 giờ sáng ngày 31/10: 3 con giáp giã từ túng thiếu, mưu sự tất thành, hậu vận không thiếu tiền tiêu, sự nghiệp phát triển cực tốt

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây của cải tràn trề, tài sinh phú quý vào đúng 7 giờ sáng ngày 31/10.

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