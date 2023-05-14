Đúng 9H ngày mai (15/05): Là giờ lành của 3 con giáp này, giải hết hạn xui, chỉ cần mở mắt ra là thấy tiền, chỉ cần một ngày đổi đời ngoạn mục

Tử vi ngày Thứ Hai 15/05/2023 cho thấy mọi thứ Tuổi Thìn làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Hai này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Thìn nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Giờ tốt: 13h - 15h

Con số may mắn : 37 , 49 , 48

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo rằng, tuổi Dậu có vận may rất tốt đúng giữa tháng 5 này. Bản mệnh có thể đạt được những bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp, tài chính. Nhờ đó, cả tuổi Dậu và gia đình của họ đều có cuộc sống thoải mái, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Thời gian trước khó khăn như thế nào không biết nhưng bước tới ngày 15/5 này, tuổi Dậu có thể quyết tâm giải quyết hết các vấn đề. Không chỉ vậy, bản mệnh còn có bước tiến vượt bậc, nâng tầm cuộc sống. Mọi vấn đề được giải quyết, tâm lý của tuổi Dậu cũng trở nên thoải mái hơn.

Con giáp này tràn đầy tự tin. Đây là lúc bản mệnh có thể thực hiện các dự định mà mình đã ấp ủ hoặc mở rộng kinh doanh. Chỉ cần bản mệnh có sự can đảm, quyết tâm thì có thể đón nhận nhiều điều bất ngờ. Nhìn chung, cục diện cuộc sống của tuổi Dậu đang đi theo chiều hướng tích cực.

Giờ tốt: 1h - 3h

Con số may mắn : 17 , 68 , 6

Tuổi Mùi

Ngày 15/5, người tuổi Mùi có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong cuộc sống. Họ vốn có tính cách thông minh, phát hiện và xử lý vấn đề rất nhanh nhạy. Không chỉ vậy, bản mệnh còn được yêu mến bởi tấm lòng vị tha, tính cách hài hòa, sẵn sàng giúp đỡ, bênh vực người xung quanh.

Nhờ đức tính tốt đẹp nên ở nơi làm việc người tuổi Mùi thường được tin tưởng, yêu mến. Họ cũng là người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nên ai cũng tin tưởng giao cho các công việc khó nhằn.

Chỉ cần một ngày 15/5, 3 con giáp này lột xác thành công. Ảnh minh họa: Internet

Sự may mắn kết hợp với bản tính nhanh nhạy giúp người tuổi Mùi dễ chứng minh bản thân ở đám đông. Những thành tựu mà họ đạt được đến từ nỗ lực không biết mệt mỏi trong thời gian dài. Vì vậy, bản mệnh hãy cứ đón nhận những điều tốt đẹp sắp tới và không cần phải lo nghĩ gì nhiều.

Về tình duyên, từ giữa tháng 5 người tuổi Mùi cũng đón nhận những dấu hiệu tích cực. Những người đang độc thân dễ tìm được nửa kia của mình trong khi người có tình yêu sẽ ngày càng thăng hoa trong mối quan hệ tốt đẹp. Không những vậy, người tuổi Mùi kết hợp cùng nửa kia của họ còn dễ hút lộc tài, của cải, vận may trong thời gian tới.

Giờ tốt: 21h - 23h

Con số may mắn : 33 , 66 , 67

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!