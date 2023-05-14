Điểm danh 3 con giáp chuẩn bị bước vào thời hoàng kim, nằm trên ụ vàng, đứng trên ụ bạc vào năm Giáp Thìn 2024

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 10:36

Khi sang năm Giáp Thìn 2024, những con giáp này giàu không cản nổi, thuận lợi đủ đường.

Tuổi Tý

Khi sinh thời, tuổi Tý đã độc lập từ nhỏ nên ý chí mạnh mẽ, sức chịu đựng, kham khổ rất mạnh mẽ. Đối đầu với khó khăn, thách thức, càng khiến bản mệnh được tôi rèn. Cuộc sống vì thế ngày càng trở nên tốt đẹp và sung túc hơn.

Thêm nữa, Tý là con giáp đầu tiên trong 12 địa chi, bản tính rất thông minh và đa phần có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành.

Điểm danh 3 con giáp chuẩn bị bước vào thời hoàng kim, nằm trên ụ vàng, đứng trên ụ bạc vào năm Giáp Thìn 2024 - Ảnh 1
Sang năm 2024, 3 con giáp này không muốn giàu cũng phải giàu. Ảnh minh họa: Internet

Đã vậy con giáp này lại sống có chừng mực và biết tiết kiệm, họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình.

Tử vi 12 con giáp dự báo, tuổi Tý vốn giàu có nhưng họ vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình.

Nhưng trước khi bước sang năm 2024, người tuổi này bằng mọi cách nhất định sẽ công thành danh toại, không chỉ có nhà cao cửa rộng, xe cộ tiện nghi, mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đúng đến năm 2024, khi quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, lúc này bản mệnh sở cầu như nguyện, làm ăn tấn tới, công việc thăng tiến không ngừng.

Tuổi Tỵ

Trong năm 2024, người tuổi Tỵ sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài như khởi nghiệp, đầu tư, mua bán bất động sản .v.v.

Chính vì thế con giáp này sẽ có nguồn thu nhập dồi dào, không phải lo lắng về tiền bạc nhưng cần chú ý là không nên quá tham lam mà rơi vào bẫy tiểu nhân.

Năm Giáp Thìn 2024 là năm “Kim Mão thụy khí” nên tài vận của người tuổi Tỵ tương đối khởi sắc. Trong năm này, người tuổi Tỵ sẽ có những khoản thu nhập ngoài dự kiến như trúng số hoặc được hưởng thừa kế .v.v.

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp giàu có trước năm 2024, không thể không nói tới người tuổi Hợi.

Sinh ra đã mang số phú quý, lại được nhiều cát tinh phù trợ, nhân duyên và vận quý nhân tuổi Hợi cực vượng. Vì thế, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, cuộc sống thanh nhàn, ít khi phải phiền muộn.

Điểm danh 3 con giáp chuẩn bị bước vào thời hoàng kim, nằm trên ụ vàng, đứng trên ụ bạc vào năm Giáp Thìn 2024 - Ảnh 2
3 con giáp này sẽ cực kỳ thăng tiến trong năm 2024. Ảnh minh họa: Internet

Trông vẻ ngoài tuổi Hợi đủng đỉnh thế thôi, nhưng họ lại rất tinh tế trong việc nhìn ra cơ hội phát triển bản thân. Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, tuổi Hợi sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ.

Trong năm 2023 lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, vận khí hanh thông, người tuổi này dễ dàng đạt được mục tiêu trong sự nghiệp cũng như dư dả về tài chính. 

Bởi vậy mới nói, bằng mọi cách, từ giờ tới trước năm 2024, tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Lúc đó, chẳng những có nhà lầu xe hơi, mà công danh vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình êm ấm.

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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