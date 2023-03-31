Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 1/4/2023, Thái Dương ngời sáng báo lộc tài, 3 con giáp đón đầu vận trình, trở mình thành đại gia, kiếm ngay bạc tỷ, song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 10:21

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 1/4/2023, Thái Dương ngời sáng báo lộc tài, 3 con giáp đón đầu vận trình, trở mình thành đại gia, kiếm ngay bạc tỷ, song hỷ lâm môn.

Tuổi Mão

Cục diện Tam Hợp trong tử vi của Tuổi Mão trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 1/4/2023 này cũng là lúc mà Tuổi Mão có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 1/4/2023, Thái Dương ngời sáng báo lộc tài, 3 con giáp đón đầu vận trình, trở mình thành đại gia, kiếm ngay bạc tỷ, song hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dần

Trời sinh người cầm tinh con Hổ thường thông minh, tính khí mạnh mẽ, khả năng quyết đoán và làm việc có nguyên tắc. Không biết thời gian qua vất vả thế nào nhưng đúng 4 ngày tới, con giáp này sẽ gặp vận may tới tấp, đặc biệt trong công việc sẽ luôn có quý nhân phù trợ, thuận buồm xuôi gió.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 1/4/2023, tuổi Dần sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dễ dàng kiếm tiền trong kinh doanh. Từ đó, tiền bạc tiêu rủng rỉnh chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cho những dự định lớn làm gì.

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 1/4/2023, Thái Dương ngời sáng báo lộc tài, 3 con giáp đón đầu vận trình, trở mình thành đại gia, kiếm ngay bạc tỷ, song hỷ lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 1/4/2023, vận tài lộc của tuổi Tý cực kì vượng phát, vận trình có những bước đột phá lớn, tăng tiến đến không thể ngờ được. Con giáp này nhận được nhiều điều may mắn, thuận lợi trong khoảng thời gian này. Những mất mát, tổn hao về tiền bạc trước đó không còn nữa, bù đắp lại cho con giáp này là nguồn tài lộc không ngừng chảy vào túi.

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh hãy chú ý nắm bắt cơ hội kịp thời, đừng để thời cơ vụt mất, cơ may tài lộc không có nhiều, nhưng cát tinh chiếu rọi, thời cơ để bản mệnh chuyển mình thoát nghèo thành giàu sang phú quý đã tới, chớ nên để lỡ. Vận may bao người cầu chẳng có thì tuổi Tý lại dễ dàng có được, sắp tới tiền bạc nhiều nhớ phải có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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