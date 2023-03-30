Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp đón đầu vận may, cầu tài được tài, ước lộc được lộc, tiền nhiều như nước, ăn nên làm ra.
- Tử vi 2 ngày cuối tuần (1/4 - 2/4), rồng bay phượng múa, 3 con giáp đón ngàn tin vui, giàu sang tấn tới, sự nghiệp đề huề, của cải dư dôi
- Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều ngày 31/3/2023, thần may mắn ưu ái, 3 con giáp nhận về trăm tỷ, giàu lên nhanh chóng, danh lợi song toàn, tấn tài tấn lộc
Tuổi Dậu
Cuối tuần này, những người tuổi Dậu không chỉ có được sự ưu ái của Thần Tài mà còn được quý nhân phù trợ. Họ có thể không tránh khỏi sóng gió nhưng sẽ nhanh chóng vượt qua, gặt hái được nhiều thành tựu. Vốn là người thông minh, nhanh nhạy, có khả năng, người tuổi Dậu sẽ ngày càng phát triển nhanh khi được quý nhân giúp đỡ.
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ không chỉ gặt hái được thành công nhất định mà còn có thể mở ra hướng đi mới cho mình, sự nghiệp ngày càng hanh thông, tốt đẹp.
Tuổi Mão
Những người tuổi Mão thường được biết đến với tính cách điềm đạm, kiên định và vững vàng trong công việc. Con giáp này khá mềm dẻo, khôn khéo trong cách ứng xử. Cũng bởi vì vậy mà họ giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người xung quanh.
Cuối tuần này, con giáp tuổi Mão làm ăn phát tài, cuộc sống suôn sẻ. Người làm kinh doanh có thể gặp được khách hàng lớn, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, vận may đến cửa và sẽ nhận được một khoản tiền lớn về tài khoản.
Tuổi Thân
Những người cầm tinh con Khỉ nhanh nhẹn, tài giỏi hơn người, tuy nhiên họ lại dễ bị người khác ganh ghét, luôn tìm cách hãm hại, thọc gậy bánh xe. Bởi họa tiểu nhân nên thời gian qua tuổi Thân sẽ gặp không ít khó khăn vì kẻ gian quấy phá, bôi nhọ.
Cuối tuần này, tuổi Thân sẽ có cơ hội vực lại phong độ ban đầu, bản mệnh sẽ lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn gấp hàng vạn lần thời gian trước. Nhờ được quý nhân phù trợ, nâng bước chỉ đường, tuổi Thân sẽ phú quý, giàu sang nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga, đời cứ như ánh hào quang chói lọi, muốn khổ cũng không được.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.