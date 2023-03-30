Cuối tuần này, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp đón đầu vận may, cầu tài được tài, ước lộc được lộc, tiền nhiều như nước, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 23:57

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp đón đầu vận may, cầu tài được tài, ước lộc được lộc, tiền nhiều như nước, ăn nên làm ra.

Tuổi Dậu

Cuối tuần này, những người tuổi Dậu không chỉ có được sự ưu ái của Thần Tài mà còn được quý nhân phù trợ. Họ có thể không tránh khỏi sóng gió nhưng sẽ nhanh chóng vượt qua, gặt hái được nhiều thành tựu. Vốn là người thông minh, nhanh nhạy, có khả năng, người tuổi Dậu sẽ ngày càng phát triển nhanh khi được quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ không chỉ gặt hái được thành công nhất định mà còn có thể mở ra hướng đi mới cho mình, sự nghiệp ngày càng hanh thông, tốt đẹp.

Cuối tuần này, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp đón đầu vận may, cầu tài được tài, ước lộc được lộc, tiền nhiều như nước, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường được biết đến với tính cách điềm đạm, kiên định và vững vàng trong công việc. Con giáp này khá mềm dẻo, khôn khéo trong cách ứng xử. Cũng bởi vì vậy mà họ giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người xung quanh.

Cuối tuần này, con giáp tuổi Mão làm ăn phát tài, cuộc sống suôn sẻ. Người làm kinh doanh có thể gặp được khách hàng lớn, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, vận may đến cửa và sẽ nhận được một khoản tiền lớn về tài khoản.

Cuối tuần này, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp đón đầu vận may, cầu tài được tài, ước lộc được lộc, tiền nhiều như nước, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ nhanh nhẹn, tài giỏi hơn người, tuy nhiên họ lại dễ bị người khác ganh ghét, luôn tìm cách hãm hại, thọc gậy bánh xe. Bởi họa tiểu nhân nên thời gian qua tuổi Thân sẽ gặp không ít khó khăn vì kẻ gian quấy phá, bôi nhọ.

 

Cuối tuần này, tuổi Thân sẽ có cơ hội vực lại phong độ ban đầu, bản mệnh sẽ lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn gấp hàng vạn lần thời gian trước. Nhờ được quý nhân phù trợ, nâng bước chỉ đường, tuổi Thân sẽ phú quý, giàu sang nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga, đời cứ như ánh hào quang chói lọi, muốn khổ cũng không được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (31/3 - 2/4), Cát Khí tề tựu, 3 con giáp cầu may đắc tài, danh lợi song toàn, may mắn luân hồi, vận trình lên hương

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (31/3 - 2/4), Cát Khí tề tựu, 3 con giáp cầu may đắc tài, danh lợi song toàn, may mắn luân hồi, vận trình lên hương

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày cuối tuần (31/3 - 2/4), Cát Khí tề tựu, 3 con giáp cầu may đắc tài, danh lợi song toàn, may mắn luân hồi, vận trình lên hương.

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