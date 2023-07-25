Đúng 7h07 ngày 27/7: 3 con giáp tài vận vượng phát, tiền bạc thi nhau kéo về, liên tiếp đón nhận hỷ sự, hôn nhân viên mãn hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang

Tuổi Tuất sẽ tìm cách tìm lại công bằng trong sự nghiệp. Nếu bạn muốn thành công, hãy phấn đấu nhiều hơn và không hối hận về sau. Sự giàu có đang đến với bạn, nhưng hãy sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan và tránh mua những thứ không cần thiết.

Hãy quan tâm đến gia đình và loại bỏ những mối quan hệ độc hại. Nếu bạn đang sắp làm cha mẹ hoặc kết hôn, thì đó là điều may mắn và thuận lợi.

Kết hợp giữa thực lực, bản lĩnh và một chút vận may từ Thiên Ấn đem lại giúp Hợi thành công. Khả năng của bạn còn chưa được khai thác nên đừng nghĩ là mình vô dụng. Nếu bạn muốn làm gì, hãy làm ngay. Tử vi cho biết đường tài lộc bất ổn vì Lục Hại đem đến nhiều xui xẻo. Các khoản phát sinh ngoài dự tính, thu nhập bị ảnh hưởng. Trong lúc nguy nan Hợi mới nhận ra đâu mới là người thực sự tốt với mình.

May mắn là bạn sẽ có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nửa kia nhờ cục diện Kim Thủy tương sinh. Đừng tiết kiệm nụ cười kể cả khi buồn, bởi không bao giờ bạn biết được, có thể có ai đó sẽ mến bạn vì nụ cười ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Tam Hợp mang tới nhiều điều tốt lành cho người tuổi Tý. Công việc trôi chảy, bạn ngày càng chứng tỏ được vị trí chủ chốt và không thể thay thế của mình trong tập thể. Dù được trao đảm đương những trách nhiệm lớn nhưng con giáp này chẳng hề nao núng. Bản mệnh còn tìm ra phương pháp phối hợp ăn ý cùng đồng nghiệp, lập các kế hoạch linh hoạt, lường trước cả những tình huống chưa xảy ra.

Nhân duyên của những chú Chuột cũng khá tốt. Bạn biết cách sắp xếp cuộc sống một cách hợp lý nhất đồng thời luôn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh nên xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, đi đâu cũng được yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình, không cần phải lo lắng suy nghĩ về bất cứ phương diện nào.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm