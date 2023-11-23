Đúng 6h6p sáng mai, thứ Sáu (24/11/2023), 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, chuyển mình giàu có, tiền đồ tươi sáng, ngồi không cũng hưởng lộc

Ngày mới 24/11, cục diện Tương Phá tác động lên vận trình ngày mới của tuổi Ngọ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với bạn do có tiểu nhân quấy phá. Kế hoạch dễ đổ bể nửa chừng, công sức bỏ ra như muối bỏ biển, chẳng thu hoạch được là bao.

Chuyện tình cảm trong ngày cũng không thể chủ quan, nhất là khi trong đầu con giáp này đang xuất hiện những suy nghĩ có phần đảo lộn. Dường như bạn quá coi trọng bản thân mình đến mức ích kỷ, không quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, chỉ làm mọi thứ theo ý mình.

Tiếc rằng kẻ đó ở trong tối còn bạn ngoài sáng, sẽ rất khó để phát hiện ra chiêu trò của đối phương, cách duy nhất bạn có thể làm là hãy chuẩn chỉnh trong từng hành động, không để xảy ra sơ hở cho kẻ đó có cơ hội nắm thóp, gây bất lợi cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu có nhiều bài học cuộc sống, bạn luôn biết cách chia sẻ với nhiều người.

Công việc: Người tuổi Dậu dày dặn kinh nghiệm công việc lẫn cuộc sống, bạn luôn chia sẻ với mọi người về những gì đã trải qua.

Tình cảm: Hôm nay, người yêu bạn và bạn có một ngày kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau.

Tài lộc: Dễ gửi tiền vào những nơi không uy tín, nên lắng nghe lời khuyên của mọi người xung quanh.

Sức khoẻ: Có nhiều kinh nghiệm trong các tuýp chữa các bệnh lặt vặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Thìn trở nên tự tin và có xu hướng kiêu ngạo. Con giáp này sẵn sàng tranh luận với mọi người để bảo vệ quan điểm của mình, dẫn đến việc các mối quan hệ xã hội có thể bị ảnh hưởng không nhỏ.

Người trẻ cần tập trung vào việc học hỏi và lắng nghe ý kiến của người khác, tránh việc đưa ra những quyết định đột ngột và khinh suất chỉ vì thói ngựa non háu đá. Xung quanh bản mệnh, vẫn tồn tại nhiều người có tài năng và kinh nghiệm đáng để học tập.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn được nhắc nhở phải chú ý đến sức khỏe của mình. Con giáp này cần tránh làm việc quá sức, dù còn trẻ. Nếu bản mệnh bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể, hãy đi khám và chữa trị ngay lập tức, đừng để bệnh nặng thêm.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.