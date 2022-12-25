Đúng 6h ngày 25/12: Cát Tinh độ mệnh, Tam Hợp ghé thăm, 3 con giáp làm ăn phất nhanh vù vù, của cải tăng nhanh chóng mặt, tiền đếm mỏi tay, vàng chất thành núi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp lắm phúc, nhiều lộc. Họ thường được sinh ra trong gia đình quyền quý, phúc lộc đủ đầy. Từ nhỏ, họ đã không phải lo lắng đến cơm ăn, áo mặc.

Điều quan trọng nhất là con giáp này nhiều phúc lộc. Họ được trời ban cho sức khỏe dồi dào, nhân duyên hài hòa.

Con giáp tuổi này trọng nghĩa khinh tài, không mù quáng hành động vì đồng tiền. Do đó, họ không bị ràng buộc hay phụ thuộc quá nhiều bởi đồng tiền.

Khi trưởng thành, họ thường may mắn tìm được công việc ổn định, kết hôn với người chồng/vợ giỏi giang, tương xứng với mình. Trong cuộc đời, họ có cả trai lẫn gái, con cái họ đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Vào 6h sáng ngày 25/12 sẽ rất may mắn đối với người tuổi Hợi. Người làm kinh doanh sẽ có thêm mối làm ăn mới. Trong khi người làm công ăn lương cũng được giao thêm những dự án, trọng trách trong công việc.

Đây cũng là năm gia đình họ luôn thuận hòa, con cái khỏe mạnh, không ốm đau. Có gia đình hạnh phúc, người tuổi Hợi có thêm tinh thần, động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Nhờ được Thần Tài chiếu mệnh mà người tuổi Ngọ gặp rất nhiều may mắn trong thời gian sắp tới. Không chỉ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ cấp trên, con giáp này còn may mắn nhận được lời khuyên từ những người đi trước có kinh nghiệm. Chính vì thế người tuổi Ngọ hoàn thành công việc đúng thời hạn và nhận được sự tin tưởng của không ít khách hàng lớn. Với những người tuổi Ngọ làm kinh doanh, nhờ có thêm khách hàng mà họ dễ dàng mở rộng và có chỗ đứng rõ ràng trên thị trường.

Tuy kiếm được khá nhiều tiền vào 6h sáng ngày 25/12 nhưng con giáp này không nên mua sắm quá tay. Họ nên học cách sử dụng tiền một cách hợp lý để phòng trừ những lúc khó khăn sau này. Nếu quản lý tiền bạc tốt, con giáp này sẽ có những tháng cuối năm 2022 vô cùng sung túc.

Tuổi Mùi

Không cần biết thời gian trước khó khăn ra sao, vào 6h sáng ngày 25/12, người tuổi Mùi sẽ làm đâu trúng đấy. Nếu có nợ nần thì không những trả được hết mà còn dư sức sắm sửa nhà lầu, xe hơi và tích lũy về sau, cuộc sống có thể nói tràn ngập tài lộc và may mắn.

Nhờ Thần Tài ưu ái nên dù làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì tuổi Mùi vẫn dễ dàng thu về tiền bạc đầy tay.

Nếu đang nung nấu ý định khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay đơn giản là dự định rẽ theo nghề tay trái thì đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu đó. Tất nhiên khó tránh khỏi “vạn sự khởi đầu nan”, song Thần Tài sẽ hỗ trợ họ phần nào để vượt qua được những trở ngại ban đầu, vẫn thu được tài lộc về đầy túi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.