Đúng 5h ngày 15/12, Phật Bà mở đường khai lộc: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, làm ăn vượng phát, tiền tài rực rỡ, tài sản tăng vù vù

Tuổi Dần là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong dịp cuối năm này. Công việc giáp Tết được hoàn thành tốt, kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Bản mệnh có thể yên tâm đón Tết thảnh thơi bên gia đình, bản bè.

Tử vi dự báo rằng, vào 5h sáng 15/12, tuổi Dần có tình cảm như ý, công việc thuận lợi. Bản mệnh được cấp trên công nhận năng lực, dành lời khen. Nhờ đó, tuổi Dần càng có thêm động lực để phấn đấu, hứa hẹn có lương thưởng khá trong dịp Tết.

Tuổi Dậu

Có thể nói vào 5h sáng 15/12 là thời cơ thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Tuổi Tý

Theo tử vi vào 5h sáng 15/12, Thực Thần đem tới những tín hiệu tích cực trên phương diện tài lộc của người tuổi Tý. Nếu bạn đã chăm chỉ làm thêm trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì nay là lúc bạn tận hưởng thành quả xứng đáng.

Tuy nhiên, cầm đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn chớ nên vội nghĩ đến việc ăn chơi hưởng thụ, tự thưởng cho bản thân. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để có thể thúc đẩy mình cố gắng hơn, khiến tiền đẻ ra tiền.

Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.