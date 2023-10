Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này đi đâu cũng có THẦN TÀI hậu thuẫn, THẦN PHẬT soi đường, may mắn chạm cửa, đổi đời giàu sang

Tuổi này nổi tiếng là người tham việc, không thích ngơi tay vì biết bản thân còn yếu kém nên phải cố gắng. Người nào làm du lịch, vận tải hoặc đi công tác xa, đi nước ngoài làm ăn sẽ cực may mắn, tuần này công việc vạn sự như ý, đi xa về gần bình an.

Tình duyên của tuổi này thi thoảng có trục trặc cũng chỉ vì bạn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền. Sửu không có thời gian quan tâm người thân, người yêu. Bạn nên tâm sự nhiều hơn để mọi người thông cảm cho mình nhé.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp của tuổi Mùi dự báo sẽ có nhiều diễn biến đặc biệt. Tuổi Mùi đón đợi thêm cơ hội may mắn với tài lộc nở hoa, công danh phát đạt.

3 ngày tới, tuổi Mùi liên tục có dấu hiệu may mắn. Tuy nhiên, mức độ may mắn với mỗi Mùi lại khác nhau. Do đó, dù ở mức độ nào, hãy tận dụng tối đa cơ hội mình nhận được.

Tài lộc tuổi Mùi dự báo tiến triển bất ngờ. Thời điểm này, tuổi Mùi có thêm cơ hội kiếm tiền. Thời gian tiêu tiền lại không nhiều. Bởi vậy, đây là thời điểm tuổi Mùi có thể tận dụng để tiết kiệm, tăng hầu bao.

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày tới, tuổi Dậu cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó, thế nên là chú ý để giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé.

Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực kiên trì, đừng làm được chăng hay chớ mà có lần này rồi chẳng có lần sau nhé.

Với những bạn làm kinh doanh thì nên thận trọng trước khi quyết định 1 số vấn đề liên quan đến phương hướng phát triển và nhân sự nhé. Tiền bạc kiếm được nên có kế hoạch sử dụng, quay vòng vốn cho hợp lý.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.