Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này đi đâu cũng có THẦN TÀI hậu thuẫn, THẦN PHẬT soi đường, may mắn chạm cửa, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 22:14

Những con giáp này sắp sửa đón lộc vào tay, làm đâu thắng đó, đạt được đỉnh cao mà bấy lâu nay mong muốn.

Tuổi Sửu

Chúc mừng Sửu vì tuần này các bạn có Dịch Mã chiếu cố nên công việc cũng phần nào đỡ vất vả hơn trước, cứ chịu khó là có tiền về tay.

Tuổi này nổi tiếng là người tham việc, không thích ngơi tay vì biết bản thân còn yếu kém nên phải cố gắng. Người nào làm du lịch, vận tải hoặc đi công tác xa, đi nước ngoài làm ăn sẽ cực may mắn, tuần này công việc vạn sự như ý, đi xa về gần bình an.

3 ngày tới, tuổi Sửu có tin vui liên quan đến lương thưởng, chức quyền nhờ Chính Tài trợ cấp. Một số người còn mày mò thêm công việc ngoài giờ nên cũng có đồng ra đồng vào, không bị hao hụt quá nhiều tiền.

Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này đi đâu cũng có THẦN TÀI hậu thuẫn, THẦN PHẬT soi đường, may mắn chạm cửa, đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của tuổi này thi thoảng có trục trặc cũng chỉ vì bạn quá bận rộn với cơm áo gạo tiền. Sửu không có thời gian quan tâm người thân, người yêu. Bạn nên tâm sự nhiều hơn để mọi người thông cảm cho mình nhé.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp của tuổi Mùi dự báo sẽ có nhiều diễn biến đặc biệt. Tuổi Mùi đón đợi thêm cơ hội may mắn với tài lộc nở hoa, công danh phát đạt.

3 ngày tới, tuổi Mùi liên tục có dấu hiệu may mắn. Tuy nhiên, mức độ may mắn với mỗi Mùi lại khác nhau. Do đó, dù ở mức độ nào, hãy tận dụng tối đa cơ hội mình nhận được. 

Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này đi đâu cũng có THẦN TÀI hậu thuẫn, THẦN PHẬT soi đường, may mắn chạm cửa, đổi đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc tuổi Mùi dự báo tiến triển bất ngờ. Thời điểm này, tuổi Mùi có thêm cơ hội kiếm tiền. Thời gian tiêu tiền lại không nhiều. Bởi vậy, đây là thời điểm tuổi Mùi có thể tận dụng để tiết kiệm, tăng hầu bao.

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày tới, tuổi Dậu cực kì may mắn về đường tài lộc. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền lắm đó, thế nên là chú ý để giữ sức khỏe cho tốt, kẻo tới lúc tiền về tận tay lại ốm đau bệnh tật, chẳng có sức mà làm nhé.

Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp này đi đâu cũng có THẦN TÀI hậu thuẫn, THẦN PHẬT soi đường, may mắn chạm cửa, đổi đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này chủ yếu sẽ có thu nhập từ nghề tay trái, có thể là được người quen giới thiệu hoặc chính bạn dựa vào khả năng của mình mà có được. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nỗ lực kiên trì, đừng làm được chăng hay chớ mà có lần này rồi chẳng có lần sau nhé.

Với những bạn làm kinh doanh thì nên thận trọng trước khi quyết định 1 số vấn đề liên quan đến phương hướng phát triển và nhân sự nhé. Tiền bạc kiếm được nên có kế hoạch sử dụng, quay vòng vốn cho hợp lý.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

THẦN TÀI báo mộng đúng 0 giờ ngày 12/4, 3 con giáp này nhận phước lộc NGÀN NĂM có một, chuẩn bị tinh thần kẻo may mắn kéo đến không kịp trở tay

THẦN TÀI báo mộng đúng 0 giờ ngày 12/4, 3 con giáp này nhận phước lộc NGÀN NĂM có một, chuẩn bị tinh thần kẻo may mắn kéo đến không kịp trở tay

Từ 0 giờ ngày mai, 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may, tài vận đi lên trông thấy, chẳng mấy chốc mua nhà lầu xe hơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này