Đúng 3 ngày tới (27/3-29/3), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 17:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng đúng 3 ngày tới.

Tuổi Tý

Mọi công việc của người tuổi Tý sẽ‏‏ diễn ra suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Con giáp này dồn nhiều tâm sức vào từng việc mình làm nên không gặp bất cứ cản trở nào. Tuy vậy, bạn cũng đừng nên chủ quan quá mức mà tự đẩy mình vào thế khó.‏ Người tuổi này còn có thể thoải mái chi trả cho các sở thích cá nhân mà không còn phụ thuộc vào ai.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tương đối hài hòa. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ cần điều chỉnh và cân bằng tốt tâm trạng của mình, tránh để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Một khi niềm vui đã không trọn vẹn thì nỗi buồn sẽ nhiều hơn.

Đúng 3 ngày tới (27/3-29/3), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

 

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn. Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc “chảy” ào ào vào túi tiền của mình. Quý nhân nâng đỡ tiếp thêm cho người tuổi này động lực to lớn để bắt tay thực hiện các kế hoạch đề ra trước đó. Sự kiên trì sẽ giúp con giáp này vượt qua các khó khăn, thử thách.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên hài hòa êm ấm. Người độc thân không muốn sống mãi trong hoàn cảnh cô đơn nên đã chủ động đi tìm kiếm tình yêu. Nhờ có đào hoa vượng mà mọi công sức kiếm tìm bấy lâu đều được đền đáp  một cách xứng đáng. 

Đúng 3 ngày tới (27/3-29/3), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người ‏‏tuổi Mùi‏‏ diễn ra trôi chảy và suôn sẻ bất ngờ. Quý nhân nâng đỡ tiếp thêm cho người tuổi này động lực to lớn để bắt tay thực hiện các kế hoạch đề ra trước đó. Sự kiên trì sẽ giúp con giáp này vượt qua các khó khăn, thử thách.‏ Thần Tài xuất hiện đem lại cho bản mệnh nhiều may mắn trên phương diện tài chính.‏

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ ít biến động. Người độc thân vẫn đang duy trì cuộc sống hiện tại mặc xung quanh bạn bè ai nấy cũng đều có đôi có cặp. Tình cảm gia đình được hâm nóng kịp thời nên tránh được nguy cơ rạn nứt không mong muốn.

Đúng 3 ngày tới (27/3-29/3), Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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