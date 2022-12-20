Đúng 3 ngày tới (21-23/12), tài lộc rực sáng, 3 con giáp hanh thông vận mệnh, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 14:31

Đúng 3 ngày tới, liệu 3 con giáp nào may mắn gặt hái được thành quả tốt đẹp, lộc lá đầy tay, túi tiền rủng rỉnh?

Tuổi Mão

Tuổi Mão nhận được tin tốt đến từ cục diện Tam Hợp mà 3 ngày này suôn sẻ hơn bao giờ hết. Người tuổi Mão biết cách quan sát động thái đối phương một cách kĩ lưỡng, nhìn nhận rõ cảm xúc của người khác mà từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong hoàn cảnh khác nhau. 

Chính nhờ vào cách giao tiếp khéo léo mà bản mệnh tìm kiếm được nhiều cơ hội tiến đến thành công, được cấp trên cũng như khách hàng và đối tác đánh giá cao năng lực cũng như tính chuyên nghiệp mà ngày này mang về hợp đồng tốt đẹp cuối năm.

Những người làm kinh doanh nhỏ lẻ sớm tìm được nguồn hàng sỉ giá tốt mà thu về lợi nhuận kha khá. 

Đúng 3 ngày tới (21-23/12), tài lộc rực sáng, 3 con giáp hanh thông vận mệnh, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng - Ảnh 1
Tuổi Mão nhận được tin tốt đến từ cục diện Tam Hợp mà 3 ngày này suôn sẻ hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có đầu óc khá nhanh nhạy. Dù trong cuộc sống hay trong công việc họ luôn tỏ ra là người lạc quan, tầm nhìn đặc biệt tốt. Đặc biệt, Dậu tương đối hào phóng nên dễ gặp được bạn bè tốt.

Tử vi trong 3 ngày tới, tình hình làm ăn của con giáp này được cải thiện hơn rất nhiều. Người tuổi Dậu có hy vọng mới trong cuộc sống thường ngày. Bản mệnh không còn ngồi chờ cơ hội đến nữa. Vì vậy mà Dậu có thể đạt được mục đích trong thời gian ngắn và từ đó cuộc sống trở nên viên mãn hơn.

3 ngày tới mang đến cho Dậu sự lạc quan. Bản mệnh hứa hẹn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong thời gian này.

Đúng 3 ngày tới (21-23/12), tài lộc rực sáng, 3 con giáp hanh thông vận mệnh, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng - Ảnh 2
Tử vi trong 3 ngày tới tuổi Dậu hứa hẹn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu trong 3 ngày tới đào hoa rực rỡ, vạn người mê. Con giáp tuổi Sửu năm nay có vận khí không tốt nên cuộc sống tương đối vất vả, mệt mỏi. Dù làm nhiều nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu, vận trình tài lộc giống như bị chặn. 

Trong thời gian 3 ngày này, vận may của người tuổi Sửu sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Sửu cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. 

Dù sự giúp đỡ là đáng kể nhưng bạn cần tin vào năng lực của chính mình thì công việc càng thuận lợi hơn. Hơn nữa, hôn nhân của con giáp tuổi Sửu cũng rất ngọt ngào, hòa hợp. 

Đúng 3 ngày tới (21-23/12), tài lộc rực sáng, 3 con giáp hanh thông vận mệnh, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng - Ảnh 3
Trong thời gian 3 ngày tới, vận may của người tuổi Sửu sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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