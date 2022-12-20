Cuối tuần này (24-25/12), 3 con giáp mặc sức mà ăn, nằm không hưởng lộc, tiền tài đổ vào nhà như thác, vận trình đỏ rực hanh thông

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 13:28

Theo tử vi, trong cuối tuần 24-25/12 chúc mừng 3 con giáp ăn ở nhân đức gặp được người hiền tài, cuộc sống nhanh chóng tăng vọt.

Tuổi Sửu

Chúc mừng tuổi Sửu trở thành con giáp may mắn cuối tuần này bởi nhận được sự ưu ái đến từ phía Cát tinh, cuộc sống bước sang trang mới với nhiều điểm tích cực khó ai sánh bằng. 

Thời điểm này hết sức tỏa sáng với những ai làm kinh doanh, buôn bán gặp được khách hàng lớn với những đơn hàng giá trị khủng mà xử lí được vấn đề tồn kho thời điểm trước đó, bản mệnh nhanh chóng thu về lợi nhuận khổng lồ. 

Với những người làm ăn kinh doanh được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà khẳng định được vị thế trên tập thể, bên cạnh đó còn được lòng đồng nghiệp mà không sợ gặp việc khó khăn. 

Tình duyên trong giai đoạn này có câu trả lời tích cực cho tuổi Sửu, những người độc thân đang chờ tín hiệu tích cực từ người ấy hoàn toàn yên tâm, họ sẽ sớm cho bạn câu trả lời đúng nghĩa, đem đến cho bạn hạnh phúc trào dâng. 

Cuối tuần này (24-25/12), 3 con giáp mặc sức mà ăn, nằm không hưởng lộc, tiền tài đổ vào nhà như thác, vận trình đỏ rực hanh thông - Ảnh 1
Chúc mừng tuổi Sửu trở thành con giáp may mắn cuối tuần này bởi nhận được sự ưu ái đến từ phía Cát tinh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão không ngại hiện trạng, dám thách thức tương lai, có thể giỏi hơn những người khác dù đang tìm kiếm tiền bạc hay đang nỗ lực trong sự nghiệp. Theo tử vi, vận trình công danh của Mão cuối tuần này cực vượng. Đường tài lộc của Mão hanh thông, suôn sẻ.

Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Khoảng thời gian này Mão khá thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Bên cạnh đó, Mão có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt, người tuổi Mão có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này, khiến ai cũng nể phục.

 

Cuối tuần này (24-25/12), 3 con giáp mặc sức mà ăn, nằm không hưởng lộc, tiền tài đổ vào nhà như thác, vận trình đỏ rực hanh thông - Ảnh 2
Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ ngày càng thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Không phải tự nhiên mà nhiều người luôn coi khỉ là con vật thông minh, khôn khéo bậc nhất trong 12 con giáp. Họ còn là những người rất giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chính tính cách hòa đồng, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác khiến con giáp này nhận được thiện cảm của rất nhiều người.

Cuối tuần này, theo tử vi sẽ là khoảng thời gian vượng vận quý nhân với những chú Khỉ. Họ càng đi nhiều sẽ càng gặp được nhiều người mới, xây dựng được thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Quý nhân không ở đâu xa, sẽ chính từ những mối quan hệ đó mà ra. Cấp trên cũng sẽ nhận ra được năng lực của bản mệnh và có thể xem xét cất nhắc vào vị trí phù hợp hơn. Nếu có ý định chuyển sang lĩnh vực mới hay bắt đầu một dự án, tuổi Thân có thể cân nhắc thực hiện trong thời gian này, hứa hẹn thành công rực rỡ.

Cuối tuần này (24-25/12), 3 con giáp mặc sức mà ăn, nằm không hưởng lộc, tiền tài đổ vào nhà như thác, vận trình đỏ rực hanh thông - Ảnh 3
Cuối tuần này, theo tử vi sẽ là khoảng thời gian vượng vận quý nhân với những chú Khỉ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi 7 ngày nữa (20-26/12): 3 tuổi có tài lộc thông thuận, công danh thăng tiến, cuộc sống sung túc, dễ gặp được quý nhân trọn đời

Tử vi 7 ngày nữa (20-26/12): 3 tuổi có tài lộc thông thuận, công danh thăng tiến, cuộc sống sung túc, dễ gặp được quý nhân trọn đời

3 con giáp may mắn được thần Tài độ mệnh, trong 7 ngày tới đây sẽ gặt hái rất nhiều may mắn về tài lộc.

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