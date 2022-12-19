Tử vi 7 ngày nữa (20-26/12): 3 tuổi có tài lộc thông thuận, công danh thăng tiến, cuộc sống sung túc, dễ gặp được quý nhân trọn đời

3 con giáp may mắn được thần Tài độ mệnh, trong 7 ngày tới đây sẽ gặt hái rất nhiều may mắn về tài lộc.

Tuổi Mùi Tuổi Mùi là con giáp may mắn trong 7 ngày tới nên người tuổi Mùi không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này. Phương diện tài chính tuổi Mùi có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn. Với những người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán.

Trong 7 ngày này, người tuổi Mùi còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nửa kia. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau, nhờ thế mà số lần mâu thuẫn giảm hẳn. Tuổi Mùi là con giáp may mắn trong 7 ngày tới nên người tuổi Mùi không thiếu cát tinh hỗ trợ. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Theo tử vi 7 ngày tới, con giáp tuổi Mão nên tiến hành các hoạt động cầu tài vì đó là thời điểm cát khí vượng nhất, may mắn không ngừng tìm đến với bản mệnh. Song vẫn nên đề phòng họa hao tài, dù không quá lớn nhưng cũng đủ khiến bản mệnh một phen lao đao.

Thời gian này không những tài lộc tăng tiến mà đường công danh cũng có dấu hiệu vượng phát. Nếu trước đó bản mệnh có lỡ mắc phải sai sót thì hãy cố gắng tìm cách sửa sai ngay thay vì cố che giấu nó đi. Cơ hội thăng quan tiến chức sẽ đến nếu như bạn biết cách thể hiện tài năng của mình đúng nơi đúng chỗ. Theo tử vi 7 ngày tới, con giáp tuổi Mão không những tài lộc tăng tiến mà đường công danh cũng có dấu hiệu vượng phát. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Dần có thể dễ dàng vượt qua mọi κҺό κҺăn, cản trở, nguy hại thành an bình nhờ bên cạnh có sao Thái Dương hộ mệnh nên dẫu ai có hãm hại thế nào thì cũng không thành công. Sau ᴄơn bĩ cực đến hồi thái lai, 7 ngày tiếp theo Dần sẽ có cơ hội phất lên trông thấy, tiền bạc chạm đỉnh không còn xa vời. Tuổi Dần sẽ đón một cái tết sung túc, đủ đầy nhờ phát tài phát lộc, đây sẽ là một năm trọn vẹn với họ. Về tình duyên, bạn hãy thử nhìn xung quanh, tại nơi làm việc hay các mối quan hệ bạn bè xem, biết đâu đang có một người thầm thương trộm nhớ bạn. Với những người lập gia đình, nếu thời gian cho phép, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm bằng một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bữa ăn tối lãng mạn chỉ có hai người. Sau ᴄơn bĩ cực đến hồi thái lai, 7 ngày tiếp theo Dần sẽ có cơ hội phất lên trông thấy, tiền bạc chạm đỉnh không còn xa vời. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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