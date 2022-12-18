10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp được Thần Tài ‘cưng như trứng’, dọn đường cho công danh, tin vui liên tiếp, gặt hái thành quả như ý

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 21:14

10 ngày cuối tháng 12 có 3 con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Mão

Thời gian qua, tử vi không mấy lý tưởng với con giáp này thế nhưng khi so sánh về vận thế thì bản mệnh vẫn có sự nổi trội, nắm được không ít cơ hội phát triển.

Để có được thành công như hôm nay, bản mệnh đã trải qua không ít lần vấp ngã, trầy da tróc vẩy, tốn bao mồ hôi công sức. Bạn được cấp trên tín nhiệm, ưu ái, đồng nghiệp tin tưởng hợp tác mà công danh sự nghiệp từ đó được củng cố nhiều phần. 

Trong 10 ngày cuối tháng 12 tới gặt hái được thành tựu to lớn, bên cạnh đó được cát tinh chiếu rọi, vận thế tuổi Mão được ví như cá gặp nước, hanh thông trọn vẹn đủ đường. Chính là thời điểm lý tưởng để bạn phát triển mọi mặt của bản thân, bao gồm cả sự nghiệp, tài lộc và tình duyên, cần chủ động nắm bắt để sớm “về đích”.

10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp được Thần Tài ‘cưng như trứng’, dọn đường cho công danh, tin vui liên tiếp, gặt hái thành quả như ý - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối tháng 12 vận thế tuổi Mão được ví như cá gặp nước, hanh thông trọn vẹn đủ đường. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Dậu cũng thông minh, nhanh trí. Bản mệnh mang số giàu sang, phú quý. Cho dù xuất thân trong những gia đình nghèo thì họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Đúng 10 ngày cuối tháng 12, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, Dậu nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Sau nhiều khó khăn, chật vật, Dậu từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Những người độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình. Người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp được Thần Tài ‘cưng như trứng’, dọn đường cho công danh, tin vui liên tiếp, gặt hái thành quả như ý - Ảnh 2
Đúng 10 ngày cuối tháng 12, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người cầm tinh con Dê vô cùng hiền lành lương thiện. Người tuổi Mùi là những người hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ kiên cường ý chí.

Tử vi chỉ rằng trong 10 ngày cuối tháng 12, người tuổi Mùi sẽ có nguồn tài chính vô cùng dư dả, có dấu hiệu vượng tài do tuổi Mùi có nhiều cát tinh xung quanh khiến bản mệnh có tài lộc lớn. Thời gian này người tuổi Mùi sẽ có cơ hội gặt hái được nhiều thành công trong công việc, tình duyên.

10 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp được Thần Tài ‘cưng như trứng’, dọn đường cho công danh, tin vui liên tiếp, gặt hái thành quả như ý - Ảnh 3
Tử vi chỉ rằng trong 10 ngày cuối tháng 12, người tuổi Mùi sẽ có nguồn tài chính vô cùng dư dả, có dấu hiệu vượng tài. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Nửa cuối tháng 12, những con giáp này khi số đỏ như son, thành công ngoài sức mong đợi.

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