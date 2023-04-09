Đúng 3 ngày tới (11/4/2023), 3 con giáp này RŨ BỎ MUỘN PHIỀN, được cát tinh vây quanh, QUA CƠN GIÔNG TRỜI LẠI SÁNG chỉ cần luôn là chính mình

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 12:00

Thử vi tháng 4 cho thấy những điều lành sẽ đến với 3 con giáp này, giông tố qua đi, bình yên sẽ đến.

TUỔI TÝ

Tiếp nối tử vi ngày 8/4/2023, nay Thiên Quan nhập mệnh khiến công việc của Tý khó mà yên ổn. Ngày này bạn muốn bình yên cũng không được vì những rắc rối do công việc gây ra phải giải quyết ngay. Nhiều người sẽ chán vì dính líu tới kiện tụng, tranh chấp hoặc hoàng hóa bán khá chậm.

 

Tiền bạc không ổn định vì lâm Tương Phá cục. Bố mẹ làm được bao nhiêu thì con cái tiêu tốn bấy nhiêu, chi phí cho sinh hoạt gia đình hôm nay tăng cao. Làm ăn thì chưa có lời, chỉ thấy bạn đang chật vật gồng gánh qua ngày.

 

Đường tình duyên của bản mệnh là điểm sáng trong ngày nhờ Kim Thủy tương sinh. Dù khó khăn nhưng bạn vẫn đón nhận được nhiều sự giúp đỡ từ gia đình. Những ai đang chữa bệnh sẽ sớm nhận được phản hồi tốt từ bác sĩ.

Đúng 3 ngày tới (11/4/2023), 3 con giáp này RŨ BỎ MUỘN PHIỀN, được cát tinh vây quanh, QUA CƠN GIÔNG TRỜI LẠI SÁNG chỉ cần luôn là chính mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI SỬU

Tử vi vui hôm nay ngày 9/4/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay nên cẩn trọng những đề xuất từ người lạ. 

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn cần tìm hiểu chi tiết, tìm cách giải quyết vấn đề, cẩn trọng với lời đề nghị từ người lạ.  

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu  ra rạn nứt, cả hai có nhiều bất đồng về cuộc sống.  

Tài lộc: Tiền tài chú ý thất thoát vì kí sai hợp đồng, nhầm lẫn giấy tờ. 

Sức khỏe: Bận rộn đến mấy cần dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. 

Đúng 3 ngày tới (11/4/2023), 3 con giáp này RŨ BỎ MUỘN PHIỀN, được cát tinh vây quanh, QUA CƠN GIÔNG TRỜI LẠI SÁNG chỉ cần luôn là chính mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẦN 

Tuổi Dần đang cho thấy khả năng xoay sở trước khó khăn đầy tài tình của mình trong ngày có Chính Ấn độ mệnh. Bạn dễ dàng giải quyết những khó khăn trong công việc, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên về hiệu quả làm việc. 

Thành tích lần này đến từ chính niềm đam mê dành cho công việc của con giáp này. Bạn cảm thấy hứng thú với những gì đang làm, chính tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình là liều thuốc để bản mệnh vượt qua những khó khăn, mệt nhọc và đón thành công.

Kim – Mộc xung khắc, bản mệnh nên quan tâm hơn tới nửa kia thay vì chỉ mải mê cả ngày với công việc. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn quan tâm, hỏi han chứ chẳng cần làm điều gì quá to tát, đối phương cũng sẽ cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Đúng 3 ngày tới (11/4/2023), 3 con giáp này RŨ BỎ MUỘN PHIỀN, được cát tinh vây quanh, QUA CƠN GIÔNG TRỜI LẠI SÁNG chỉ cần luôn là chính mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 12h trưa nay (9/4/2023), TOP 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi vận đổi đời, một bước lên mây, giàu sang phú quý, tiền rủng rỉnh tự vào ví

Đúng 12h trưa nay (9/4/2023), TOP 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi vận đổi đời, một bước lên mây, giàu sang phú quý, tiền rủng rỉnh tự vào ví

Tử vi tháng 4/2023 cho biết, cuối tuần này những con giáp sau thời tới cản không được, khổ tận cam lai, chuẩn bị phát tài phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi tử vi tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này