Đúng 3 ngày tới (11/4/2023), 3 con giáp này RŨ BỎ MUỘN PHIỀN, được cát tinh vây quanh, QUA CƠN GIÔNG TRỜI LẠI SÁNG chỉ cần luôn là chính mình

Tiếp nối tử vi ngày 8/4/2023, nay Thiên Quan nhập mệnh khiến công việc của Tý khó mà yên ổn. Ngày này bạn muốn bình yên cũng không được vì những rắc rối do công việc gây ra phải giải quyết ngay. Nhiều người sẽ chán vì dính líu tới kiện tụng, tranh chấp hoặc hoàng hóa bán khá chậm.

Tiền bạc không ổn định vì lâm Tương Phá cục. Bố mẹ làm được bao nhiêu thì con cái tiêu tốn bấy nhiêu, chi phí cho sinh hoạt gia đình hôm nay tăng cao. Làm ăn thì chưa có lời, chỉ thấy bạn đang chật vật gồng gánh qua ngày.

Đường tình duyên của bản mệnh là điểm sáng trong ngày nhờ Kim Thủy tương sinh. Dù khó khăn nhưng bạn vẫn đón nhận được nhiều sự giúp đỡ từ gia đình. Những ai đang chữa bệnh sẽ sớm nhận được phản hồi tốt từ bác sĩ. Ảnh minh họa: Internet

TUỔI SỬU

Tử vi vui hôm nay ngày 9/4/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay nên cẩn trọng những đề xuất từ người lạ.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn cần tìm hiểu chi tiết, tìm cách giải quyết vấn đề, cẩn trọng với lời đề nghị từ người lạ.

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu ra rạn nứt, cả hai có nhiều bất đồng về cuộc sống.

Tài lộc: Tiền tài chú ý thất thoát vì kí sai hợp đồng, nhầm lẫn giấy tờ.

Sức khỏe: Bận rộn đến mấy cần dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẦN

Tuổi Dần đang cho thấy khả năng xoay sở trước khó khăn đầy tài tình của mình trong ngày có Chính Ấn độ mệnh. Bạn dễ dàng giải quyết những khó khăn trong công việc, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên về hiệu quả làm việc.

Thành tích lần này đến từ chính niềm đam mê dành cho công việc của con giáp này. Bạn cảm thấy hứng thú với những gì đang làm, chính tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình là liều thuốc để bản mệnh vượt qua những khó khăn, mệt nhọc và đón thành công.

Kim – Mộc xung khắc, bản mệnh nên quan tâm hơn tới nửa kia thay vì chỉ mải mê cả ngày với công việc. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn quan tâm, hỏi han chứ chẳng cần làm điều gì quá to tát, đối phương cũng sẽ cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

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