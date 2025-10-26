Đúng 20h hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Tâm linh - Tử vi 26/10/2025 10:30

3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời.

Tuổi Dần

Bản mệnh của người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ duyên với việc kiếm tiền, nên dù chỉ một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cao. Trong tuần mới, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài, tiền bạc đến khá dễ dàng.

Bên cạnh đó, chuyện tình yêu của con giáp may mắn này thuận buồm xuôi gió, vận đào hoa của bản mệnh vượng lên trông thấy. Vì thế, chuyện tình cảm không có điều gì ngăn trở, lúc này bạn nên mạnh dạn đi theo tiếng gọi trái tim, không nên cân đo đong đếm quá nhiều vì dù sao không có ai hoàn toàn chắc chắn về tương lai của mình.

Đúng 20h hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Mùi trong thời điểm tới. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân. Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên tốt đẹp hơn, một số rào cản đã được gỡ bỏ giúp người độc thân tự tin hơn và bạn chủ động ngỏ lời, tự tin rằng tỉ lệ thành công rất cao. Người đã có đôi có cặp sẽ có ngày hạnh phúc bên một nửa của mình.

 

Đúng 20h hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu trong tuần này sẽ diễn ra trôi chảy và hanh thông. Mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp hài hòa giúp người tuổi Mùi thoải mái phát huy khả năng làm việc của mình. Thành tích vượt ngoài chỉ tiêu đề ra, bản mệnh nhận được đánh giá cao từ cấp trên và được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.‏

Vận trình tình cảm vui vẻ hài lòng. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này đi tìm cho mình một người bạn đồng hành lý tưởng. Mối quan hệ vợ chồng tìm được sự ấm êm sau khoảng thời gian chông chênh với nhiều sóng gió.

 

Đúng 20h hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp hưởng phúc Tổ Tiên, tiền bạc ùn ùn chui vào túi, vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Qua đêm nay, 3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

3 con giáp danh lợi tài lộc 'đổ về như thác', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên 'đơm hoa kết trái'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Bắt nóng chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm': Công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam

Đời sống 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bị THẦN TÀI BỎ QUÊN, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp chuyển biến xấu, tiểu nhân rình rập

Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'mở túi tài lộc', vận đỏ ghé thăm, làm gì cũng may, tiền vô như nước sau ngày 26/10/2025

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Bước qua tuần mới (27/10 đến 2/11), 3 con giáp Phúc Lộc rợp trời, Quý Nhân gõ cửa, tiền bạc trao đến tận tay, muộn phiền tiêu biến, sống trong giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/10/2025, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 26/10/2025, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông