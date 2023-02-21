Đúng 2 ngày nữa (22-23/2), Thần May Mắn 'hỏi thăm', 3 con giáp tài lộc đạt mức đỉnh điểm, công thành danh toại, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 13:47

Tử vi dự báo rằng bước sang 2 ngày tới đây, những con giáp này liên tiếp đón vận may bất ngờ.

Tuổi Ngọ 

Bước sang 2 ngày tới có những dự báo cho thấy đây là thời điểm hái vàng hái bạc, ăn nên làm ra, tiền bạc ngập két của Ngọ. 

Bản mệnh luôn nghiêm túc trong công việc, làm đến nơi đến chốn nên rất được lòng đối tác cũng nhờ đó được cấp trên trao quyền, tín nhiệm. Nếu bản mệnh có ý định kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để Ngọ rút hầu bao, đầu tư cho kế hoạch buôn bán của mình. 

Nhìn chung, đây là thời điểm thuận lợi để con giáp tuổi Ngọ thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bao lâu nay. Người làm công ăn lương cũng có nhiều tin vui liên quan đến lương thưởng, chức vụ.

Đúng 2 ngày nữa (22-23/2), Thần May Mắn 'hỏi thăm', 3 con giáp tài lộc đạt mức đỉnh điểm, công thành danh toại, một bước thành đại gia - Ảnh 1
Bước sang 2 ngày tới là thời điểm hái vàng hái bạc, ăn nên làm ra, tiền bạc ngập két của Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng là con giáp có vận số may mắn, có thể phát tài trong 2 ngày tới. Bản mệnh có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó, luôn chờ đợi cơ hội đến với mình.

Con giáp này không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thể hiện khả năng. Những công sức trước đây của tuổi Mùi có thể được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh tiếp nhận những cơ hội có một không hai để đổi đời. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mùi giảm bớt được gánh nặng tài chính, tâm lý cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Đúng 2 ngày nữa (22-23/2), Thần May Mắn 'hỏi thăm', 3 con giáp tài lộc đạt mức đỉnh điểm, công thành danh toại, một bước thành đại gia - Ảnh 2
Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mùi giảm bớt được gánh nặng tài chính, tâm lý cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có số mệnh khá tốt. Sự cố gắng của họ được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Người tuổi Mùi ở hiền gặp lành nên luôn được quý nhân phù trợ. Những chuyện khó khăn được hóa giải một cách thuận lợi, nhẹ nhàng.

Tử vi dự báo rằng trong 2 ngày tới đây, tuổi Dậu không phải lo lắng về chuyện kinh tế, tiền sẽ tự tìm đến với họ. Đặc biệt, những người tuổi Dậu còn có cuộc sống khá suôn sẻ, muốn gì được đấy, có thêm nhiều cơ hội đi đây đi đó, khám phá thế giới.

Đúng 2 ngày nữa (22-23/2), Thần May Mắn 'hỏi thăm', 3 con giáp tài lộc đạt mức đỉnh điểm, công thành danh toại, một bước thành đại gia - Ảnh 3
Tử vi dự báo rằng trong 2 ngày tới đây, tuổi Dậu không phải lo lắng về chuyện kinh tế, tiền nong. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Kể từ ngày mai, Thần Tài soi sáng vận trình, 3 con giáp phú quý lên hương, công danh bay bổng như diều gặp gió, thỏa sức tung hoành ngang, dọc

Kể từ ngày mai, Thần Tài soi sáng vận trình, 3 con giáp phú quý lên hương, công danh bay bổng như diều gặp gió, thỏa sức tung hoành ngang, dọc

Kể từ ngày mai, khi được Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp sau đây thành công vang dội, may mắn phủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới con giáp may mắn 2 ngày tới tử vi hàng ngày tử vi ngày 22/2 tử vi ngày 23/2

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 37 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 43 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số