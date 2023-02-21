'Rũ sạch vận đen', đúng 13-16h sáng ngày 21/2 được Thần Tài 'nhả vía', 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, thành công lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 08:49

Xin chúc mừng 3 tuổi dưới đây vì họ chính là những người may mắn nhất trong thời gian này, họ hưởng trọn cát khí, lộc tài phơi phới, tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày dự đoán, thời gian này Mùi cũng không hề vướng mắc phải khó khăn hay thách thức nào nhờ sự nhanh nhạy nhìn nhận vấn đề, xử lí vấn đề gọn lẹ. 

Trong lúc này bản mệnh rất có thể được giới thiệu cho các cơ hội làm ăn, phát triển đầy triển vọng từ đó mà đạt được kết quả lý tưởng, đừng nản lòng hay chùn bước bạn nhé. 

Với những người làm công ăn lương, đặc biệt là người làm lãnh đạo có một ngày thể hiện năng lực dẫn dắt, chỉ đạo công việc hoàn toàn hợp lý mang về kết quả như ý. Chính điều này khiến cấp dưới của bạn thêm phần tâm phục khẩu phục muốn được gắn bó và cống hiến cho bạn toàn tâm toàn lực. 

'Rũ sạch vận đen', đúng 13-16h sáng ngày 21/2 được Thần Tài 'nhả vía', 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, thành công lẫy lừng - Ảnh 1
Thời gian này Mùi cũng không hề vướng mắc phải khó khăn hay thách thức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi luôn là con giáp được yêu mến nhờ vào tính cách vui vẻ, lạc quan và tốt bụng. Chính vì thế, khi gặp phải rắc rối, con giáp này không hề nao núng mà vẫn giữ được bình tĩnh để giải quyết. 

Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền do được thần may mắn chiếu mệnh. Đối với người tuổi Hợi làm công ăn lương, ngoài khoản lương cố định hàng tháng, họ sẽ có thêm một vài khoản thưởng hậu hĩnh từ nghề tay trái.

Còn với tuổi Hợi làm kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này tham gia các kế hoạch đầu tư mới. Dù đây đều là những cơ hội đầu tư sinh lời nhưng tuổi Hợi không nên vội vàng, họ cần dành thời gian cân nhắc kỹ và tham khảo thêm ý kiến từ người xung quanh để có thể đầu tư hiệu quả nhất.

'Rũ sạch vận đen', đúng 13-16h sáng ngày 21/2 được Thần Tài 'nhả vía', 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, thành công lẫy lừng - Ảnh 2
Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền do được thần may mắn chiếu mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ có tính cách lạc quan, vui vẻ. Con giáp này cũng thông minh, nhanh trí. Tỵ mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân từ hoàn cảnh nào, tuổi Tỵ cũng có thể vươn lên cải thiện cuộc sống.

Vận thế của người tuổi Tỵ trong thời gian này rất tốt. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được con giáp này giải quyết, sự nghiệp do có quý nhân giúp đỡ nên tiến triển thuận lợi, do đó thu nhập tăng lên không ngừng.

Những ai tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự may mắn bất ngờ đang chờ bạn nhé!

'Rũ sạch vận đen', đúng 13-16h sáng ngày 21/2 được Thần Tài 'nhả vía', 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, thành công lẫy lừng - Ảnh 3
Vận thế của người tuổi Tỵ trong thời gian này rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 16h hôm nay (21/2), 3 con giáp có Cát tinh ban phúc, thời vận lên hương, tiền tài đầy ắp khắp nhà

Đúng 16h hôm nay (21/2), 3 con giáp có Cát tinh ban phúc, thời vận lên hương, tiền tài đầy ắp khắp nhà

Xin chúc mừng 3 con giáp sau đây thành công rực rỡ ngày 21/2, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc phủ đầy.

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