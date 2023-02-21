Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 21/2/2023, lộc đến đầy tay, 3 con giáp công danh vượng phát, tiền bạc chất đầy, tình cảm thăng hoa chẳng con giáp nào bằng

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 04:40

Con giáp may mắn hôm nay sẽ gặp được nhiều điều kiện thuận lợi nên công danh, tài lộc đều vượng.

Tuổi Dần

Hôm nay có cát tinh che chở nên vận trình của Dần suôn sẻ hơn hẳn. Khó khăn đã qua đi, Dần hãy chuẩn bị tinh thần đón chờ thành công phía trước.

May mắn trong công việc giúp Dần làm gì cũng tự tin, không lo lắng. Tài lộc hanh thông mang đến cho Dần nhiều khoản thu, làm gì cũng có lộc. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ là tiền về đầy túi. 

Chuyện tình cảm của Dần cũng khá êm đẹp. Người độc thân có thể tìm được đối tượng triển vọng ngay hôm nay. Người đã có đôi biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng dù đôi bên phải yêu xa hay không ở cạnh nhau.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 21/2/2023, lộc đến đầy tay, 3 con giáp công danh vượng phát, tiền bạc chất đầy, tình cảm thăng hoa chẳng con giáp nào bằng - Ảnh 1
Hôm nay có cát tinh che chở nên vận trình của Dần suôn sẻ hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách rất độc lập. Họ không chỉ có đầu óc thông minh mà còn có khả năng biến các ý tưởng thành hành động thực tế. Vì vậy, trong sự nghiệp, những người tuổi Thìn luôn nỗ lực nắm bắt cơ hội để thu được kết quả như ý.

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, trong hôm nay, con giáp tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn. Họ cũng được Thần Tài ban phát tiền bạc, ngân khố được chất đầy.

Tình cảm cũng từ đó mà nở rộ, cả hai bạn đều thấu hiểu và thấu cảm cho nhau nhiều hơn, rất có thể hai bạn sẽ có một chuyến du lịch trong khoảng thời gian này đấy, hãy tận dụng để hâm nóng tình cảm nhé! 

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 21/2/2023, lộc đến đầy tay, 3 con giáp công danh vượng phát, tiền bạc chất đầy, tình cảm thăng hoa chẳng con giáp nào bằng - Ảnh 2
Trong hôm nay, con giáp tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

So với các con giáp nói trên, tuổi Mão là những con người hiền lành hơn, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Họ có cách cư xử khéo léo, nhã nhặn, hiếm khi làm người khác phật lòng.

Theo các chuyên gia phong thủy, hôm nay là thời điểm may mắn của họ, nhất là đầu ngày và cuối ngày. Tử vi học có nói, từ hôm nay trở đi, những vận đen đeo bám họ sẽ hoàn toàn kết thúc, chờ đợi họ chỉ là những chuyện tốt lành mà thôi.

Đặc biệt, hôm nay là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc, nhất là những người làm về kinh doanh, lợi nhuận thu về tăng cao giúp họ có một cuộc sống sung túc hơn bao giờ hết.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 21/2/2023, lộc đến đầy tay, 3 con giáp công danh vượng phát, tiền bạc chất đầy, tình cảm thăng hoa chẳng con giáp nào bằng - Ảnh 3
Hôm nay là lúc người tuổi Mão có những bứt phá bất ngờ về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 0h ngày mai (21/2) vận thế đổi xoay, 3 con giáp tay phải hốt vàng, tay trái ôm bạc, lộc tràn đầy nhà, người người ghen tỵ

Đúng 0h ngày mai (21/2) vận thế đổi xoay, 3 con giáp tay phải hốt vàng, tay trái ôm bạc, lộc tràn đầy nhà, người người ghen tỵ

Những con giáp này may mắn hơn người, hưởng trọn cát khí, vận trình tươi sáng khó ai sánh bằng.

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