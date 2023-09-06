Đúng 17h chiều ngày 6/9/2023: 3 con giáp thời tới cản không kịp, vận may nở rộ, tiền vào như vũ bão, giàu có bậc nhất trong tháng 9

Những người tuổi Dậu rất khiêm tốn và lạc quan, họ là người rất đáng tin cậy trong mắt bạn bè. Bởi họ trung thực và nhân hậu nên được quý nhân giúp đỡ trong mỗi lúc khó khăn. Họ không đơn độc và luôn có nhiều con đường để họ có thể chọn, giúp họ dễ dàng đạt được thành công.

Người tuổi Dậu cũng mang trong mình khát vọng rất lớn, luôn nỗ lực trong công việc, tính cách ổn định, thực tế. Họ nhiệt tình, hoạt bát, cũng rất được lòng mọi người. Hơn nữa họ còn là người có ý tưởng đặc biệt, kỹ năng xã hội vững vàng, dễ dàng nhìn thấy sự hào phóng của họ.

Thay vì so đo tính toán thiệt hơn, những người tuổi Dậu đối xử với người xung quanh bằng lòng chân thành và tình cảm. Vì vậy, có nhiều bạn bè sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Trong nhiều trường hợp, người tuổi Dậu đều được quý nhân giúp đỡ và gặp nhiều may mắn, cộng thêm sự nỗ lực, khát vọng của bản thân khiến cuộc sống của họ tương đối suôn sẻ, hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền. Khi về già họ cũng là người sống an nhàn, vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/9/2023 hôm nay, tuổi Mùi buôn bán kinh doanh sẽ có lộc hơn là người làm công ăn lương, nếu muốn cải thiện thu nhập thì nên tìm thêm việc làm bên ngoài. Nếu làm ăn, chắc chắn sẽ có một ngày tiền bạc dư dôi, hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Vận tiền bạc cũng không gặp khó khăn. Con giáp này có thể mở hàng, khai trương để lấy lộc hoặc làm thêm ngoài giờ kiếm thêm đồng tiền tiêu vặt, kết quả mang lại không hề nhỏ đâu.

Tuy nhiên đáng buồn là tình cảm không như ý. Các cặp đôi nảy sinh xung đột do một người quá chú tâm với công việc mà không dành nhiều thời gian cho nửa kia. Cha mẹ và con cái lục đục, dễ có cãi vã vì bực tức, bất đồng quan điểm.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Một vài mục tiêu và dự định cá nhân của bạn sẽ bắt đầu gặt hái kết quả trong thời gian này. Có thể thấy rằng tháng này tuy người tuổi Thìn sẽ phải vất vả nhưng công sức sẽ được đền đáp xứng đáng.

Mối quan hệ xung quanh bản mệnh trở nên hài hòa, dễ chịu hơn bao giờ hết. Bạn nhận được sự che chở từ bạn bè, người thân và cảm thấy trân trọng những mối quan hệ hiện tại vô cùng.

Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc mặn nồng. Bạn rất hiểu và thông cảm cho những tính cách của người ấy, cả hai sẽ âm thầm vun đắp tình cảm thêm phần thăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!