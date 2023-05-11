Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (11/05/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 08:38

Theo tử vi, đúng 17h chiều nay, chúc mừng 3 con giáp có vận kim tiền, số mệnh vàng 10, hoan hỷ đón lộc vào nhà.

Tuổi Mão 

Theo tử vi tháng mới, Tương Hại cục xuất hiện khiến đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cản trở. Con giáp này trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này vẫn chỉ có thể dựa vào nguồn thu từ công việc chính. Bạn cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến.

Tình cảm duy trì ở mức hài hòa, người độc thân vượng nhân duyên khác giới nhờ Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, đặc biệt là nam mệnh. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực và chủ động hơn rất nhiều và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ.

Về sức khỏe, bạn chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (11/05/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Thìn có quyết tâm biến những kế hoạch trên giấy của mình thành sự thật. Dù khó khăn có xuất hiện trước mắt cũng không thấy nản lòng. Duy trì được tinh thần này, bản mệnh sẽ thành công trong tương lai gần.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có những suy nghĩ tích cực hơn. Con giáp này sẵn sàng dành thời gian để gặp gỡ những người mới, hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm được người phù hợp.

Với người đã lập gia đình, con cái chính là niềm tự hào của bản mệnh. Cũng nhờ có con cái mà cảm thấy tràn đầy quyết tâm hơn trong công việc. Con giáp này sẵn sàng cố gắng hết sức mình để đem tới cuộc sống đầy đủ hơn cho người thân yêu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (11/05/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Dậu may mắn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm nghề tự do có thể thu được một khoản kha khá xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Con giáp này cảm thấy tràn trề động lực và sẵn sàng phấn đấu cho tương lai.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, bản mệnh lại thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu. Tuổi Dậu nên bình tĩnh dù phải đối mặt với bất cứ vấn đề gì, hãy xác minh thông tin trước khi vội vàng phán xét.

Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc, bản mệnh hãy thoải mái thể hiện bản thân mình với đối phương, đừng giấu mọi chuyện trong lòng để rồi sau đó lại thất vọng. Có thể hiểu lầm xảy ra chỉ vì hai người chưa thực sự hiểu nhau mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (11/05/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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