Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Tháng 5 này là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao Dịch Mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Dần làm lãnh đạo quá độc đoán, chuyên quyền nên thường bắt nhân viên làm việc theo ý mình. Dần dà, bản mệnh khiến nhân viên cảm thấy mất động lực, không muốn cố gắng và thay đổi.

Với người làm nhân viên, bản mệnh dễ phải nghe thấy những lời gièm pha của đồng nghiệp xấu. Bản mệnh cần phải giữ vững lập trường của mình. Cây ngay không sợ chết đứng, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là ai.

Bù lại, mối quan hệ tình cảm của bản mệnh rất tốt đẹp, nửa kia luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe và đưa ra những gợi ý hữu ích. Vì vậy, nếu gặp phải khó khăn, con giáp này đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với đối phương nhiều hơn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Tuất có quyết tâm làm việc. Con giáp này có thể sẵn sàng bắt tay hiện thực hóa kế hoạch, dù cho bị mọi người xung quanh can ngăn đi nữa. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý chớ hành động một cách mù quáng.

Một số người dễ gặp phải mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp. Kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt khiến hình ảnh của bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, con giáp này nên có cách ứng xử khôn ngoan để tránh khiến mọi việc trở nên rắc rối, phức tạp, khó cứu vãn.

Người độc thân nên mạnh dạn thể hiện con người thật của mình, như vậy thì bản mệnh mới được nhiều người yêu quý. Còn nếu chỉ luôn cố gắng làm vừa lòng người khác thì bản mệnh sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!