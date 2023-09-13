Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (14/9/2023): 3 con giáp vận thế khởi sắc, cuộc sống khấm khá, chuyển mệnh giàu có, phú quý hơn người

Tử vi ngày 14/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất là người tốt bụng, luôn thấu đáo trong việc giữ khoảng cách với người khác giới.

Tình cảm: Tình cảm với bạn vừa đủ là được, không cần quá mệt mỏi, hay quá hạnh phúc

Công việc: Người tuổi Tuất công việc tốt lên, luôn hướng đến nhiều mục tiêu mới, không quá tin tưởng người khác.

Tài lộc: Thu nhập đã có cách giúp bạn tốt lên, tài lộc dựa vào bản thân tạo ra nhiều mối làm ăn tốt lên.

Sức khoẻ: Cố gắng đưa sức khỏe vào vĩ đạo tốt, không nên làm quá khuya.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 14/9/2023, tài chính của tuổi Sửu đang có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của đối tác nên ký kết được những hợp đồng triển vọng, hứa hẹn đem về nhiều lời lãi trong tương lai.

Tiếc là tình cảm của tuổi Sửu đang xảy ra trục trặc. Nửa kia cảm thấy bản mệnh là một người khó nắm bắt vì đôi khi đối phương chẳng hiểu bản mệnh đang nghĩ. Có lẽ con giáp này cần học cách chia sẻ suy nghĩ của mình nhiều hơn, đừng giấu mọi chuyện trong lòng.

Người độc thân chớ nên nghe theo lời ngon tiếng ngọt của những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ. Muốn phát triển mối quan hệ bền vững và tốt đẹp, bản mệnh cần tìm ra người quan tâm chân thành tới mình chứ không phải người chỉ biết nói lời hay.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách cứng rắn, làm việc có nguyên tắc riêng. Con giáp này có nhiều kinh nghiệm, gặp tình huống khó không hề bị bối rối mà có thể bình tĩnh giải quyết. Bản mệnh biết phân biệt rõ việc công việc tư không để tình trạng bản thân bị phân tán tập trung.

Vận trình tài lộc của con giáp này đang dần được cải thiện. Bản mệnh không cần lo lắng nhiều về chuyện tiền nong. Mọi khó khăn đang được tháo gỡ, tương lai tuổi Dậu có thể nhận về một khoản tiền kha khá đủ để chi trả cho cuộc sống cũng như tích lũy thêm cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.