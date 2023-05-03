Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 03/5/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, có vận kim tiền, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 03/05/2023 22:58

Theo tử vi, đúng 17h chiều mai, Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp sau, giàu sang phú quý bất ngờ.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý gặp Hung - Cát đan xen. Quý Nhân nâng đỡ giúp cho người tuổi này khá nhiều cơ hội để tạo nên bước ngoặt to lớn trong công việc. Song, bản mệnh làm gì cũng thận trọng khi có điềm báo hoạ tiểu nhân đeo bám.  

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực rỡ. Đây là cơ hội tốt để con giáp này cải thiện nguồn thu nhập và nâng cao nguồn tích lũy cá nhân do được Chính Tài Thần xuất hiện trong ngày này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy vui vẻ. Việc cãi vã thường xuyên xảy ra giữa các thành viên trong gia đình tạo nên bầu không khí căng thẳng. Cả bạn và người ấy không đủ bình tĩnh nên đã nói những lời làm tổn thương nhau. 

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 03/5/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, có vận kim tiền, tài lộc hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi vui hôm nay ngày 4/5/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tìm cách thấu hiểu ý chí bên trong bạn, cần thời gian chữa lành những đổ vỡ.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc hôm nay đang phát triển dần theo hướng gia đình bạn đã định hướng, bạn dần yêu thích những việc hằng ngày đang làm. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu đã có bước tiến mới, người ấy có thể vì bạn cố gắng và thay đổi tích cực.

Tài lộc: Túi tiền của bản thân nên tự giữ, đừng nhờ cậy ai không đáng tin.   

Sức khỏe: Nên có nước lọc bên cạnh, giúp bạn nhớ bổ sung nước trong thời tiết oi bức.   

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 03/5/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, có vận kim tiền, tài lộc hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 4/5/2023, tuổi Hợi cảm thấy tự tin hơn vào bản thân, thậm chí có thể tự bắt tay vào công việc lớn mà không cần ai phải thúc giục hay truyền động lực. Con giáp này thích làm việc theo quan điểm của riêng mình.

Tuy nhiên, điều tuổi Hợi cần chú ý là mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ nên tách mình ra khỏi tập thể. Dù trong nhóm làm việc có những đối tượng khiến bản mệnh khó chịu, song đừng vì thế mà tự tách mình ra, bởi như vậy thì người chịu thiệt chính là bản mệnh.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam phía ngoài phòng và giường ngủ của mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 03/5/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, có vận kim tiền, tài lộc hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/5/2023, Thần Tài gõ cửa trao tài lộc, 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc đáng nể

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/5/2023, Thần Tài gõ cửa trao tài lộc, 3 con giáp có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc đáng nể

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc đáng nể vào đúng ngày 4/5/2023.

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