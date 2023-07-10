Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (11/7/2023): 3 con giáp thời tới cản không kịp, như xuân thêm lộc, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn

Tử vi ngày 11/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần biết cách sử dụng những công cụ phù hợp cho công việc.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn thoải mái trao đi những tình cảm ban đầu của bản thân.

Tài lộc: Tiêu tốn tiền bạc cho những việc không cần thiết, nên quản lí chi tiêu có chừng mực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới cho biết mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra với nhiều may mắn. Tỵ Thân Nhị Hợp hỗ trợ giúp cho người tuổi này trong việc nắm bắt kịp nhịp độ làm quen công việc mới. Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của Quý Nhân nên bản mệnh chẳng tốn nhiều thời gian để chứng minh năng lực bản thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc nhìn chung khá khởi sắc. Tuy nhiên, con giáp này chớ chủ quan mà bỏ qua mọi vấn đề liên quan đến phương diện tài chính. Nếu không thì bạn sẽ chẳng còn một xu dính túi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều chuyện buồn phiền đủ điều. Hoả Kim xung khắc khiến cho người tuổi này chẳng mấy vui vẻ thì đã phải gánh chịu sự cãi vã và chia cách. Lời khuyên dành cho bạn là không nên nóng vội dù có chuyện gì xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.