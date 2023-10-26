Đúng 17 giờ ngày mai (27/10/2023), 3 con giáp nhận “bùa” may mắn, hốt vàng hứng bạc, đếm hoài không hết, sự nghiệp thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ thường rất thông minh, linh hoạt và sáng tạo. Họ có khả năng tư duy mạnh mẽ, sáng tạo trong cách tiếp cận vấn đề. Họ thích nghệ thuật, âm nhạc và mọi thứ liên quan đến sáng tạo.

Đối với những người tuổi Tỵ, họ sẽ có bước đột phá lớn trong sự nghiệp vào đúng 17 giờ ngày mai (27/10/2023). Con giáp này nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán.

Tâm hồn nghệ sĩ của con giáp này thường thể hiện qua sự đam mê trong việc tự do sáng tác, hội họa, âm nhạc, hay thậm chí trong việc viết lách.

Người tuổi Tỵ có được bước đệm thăng tiến trong sự nghiệp vào đúng 17 giờ ngày mai (27/10/2023). Kỹ năng và tài năng lãnh đạo của họ sẽ được công nhận. Con giáp này cũng nhận cơ hội thăng tiến hoặc xúc tiến các dự án quan trọng.

Con giáp tuổi Tỵ cũng sẽ gặp được nhiều quý nhân có ảnh hưởng, có thêm chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, họ cũng cần phải khiêm tốn và tập trung, tập trung vào tinh thần đồng đội để phát huy tối đa thế mạnh của mình và đạt được thành công lớn hơn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày 27/10 cho biết, đúng 17 giờ, tài lộc của tuổi Thân rất dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn kề bên.

Người tuổi Thân vừa thông minh, khôn khéo, lại biết cách ứng xử linh hoạt trong nhiều trường hợp. Nhờ đó, công việc của họ cũng thuận lợi hơn, được cấp trên đánh giá cao.

Bên cạnh đó trong hôm nay, nhờ Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân phát huy được sức sáng tạo của mình nên gia tăng hiệu quả và chất lượng công việc. Người làm kinh doanh nhận được khoản tiền lời lãi như ý muốn.

Trong thời gian tới, tài lộc của bản mệnh này sẽ khởi sắc rõ rệt. Công việc và sự nghiệp cũng gặp nhiều thuận lợi, phất lên như diều gặp gió.

Người làm kinh doanh, buôn bán tháng này cũng sẽ gặp may mắn về tài chính, giúp họ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh về túi.

Thậm chí, quá trình làm việc cũng sẽ giúp bạn vô tình quen biết thêm quý nhân, đem lại lợi ích cho tương lai.

Có thể thấy trong thời gian này, quan lộ và tài lộ của người tuổi Thân rất thênh thang nên chỉ cần tập trung và cố gắng kiên trì thì sẽ sớm gặt hái quả ngọt.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu có một tuần khá thuận lợi nhờ được cát tinh chiếu mệnh. Có nhiều thành công trong sự nghiệp và được quý nhân nâng đỡ rất nhiều dù khó khăn tìm tới bạn không ít.

Công việc nhìn chung đều thuận lợi và giúp bạn củng cố uy tín cũng như thực lực của mình, người có tâm thì ắt sẽ có tầm.

Bên cạnh đó bạn cũng nhận được những tin tức có lợi cho mình trong sự nghiệp, nên tận dụng những mối quan hệ làm ăn để giúp bản thân thực hiện kế hoạch lớn. Không chỉ sự nghiệp, tài chính của những chú Trâu cũng đang trên đà khởi sắc.

Tuy nhiên, điều đó cũng đòi hỏi bạn phải thận trọng và tỉnh táo, hạn chế cho người khác vay tiền và cũng không nên đầu tư lớn. Chỉ có điều, nếu con giáp này chăm chỉ làm phước thì may mắn đến cực kỳ nhanh.

Vì thế, đúng 17 giờ ngày mai (27/10/2023), con giáp này càng làm ăn phát đạt. Các khó khăn sẽ lùi lại phía sau để nhường chỗ cho cơ hội. Tuổi Sửu chỉ cần bình tĩnh để nắm bắt là có thể đạt được thành tựu lớn, không phải ai cũng làm được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.