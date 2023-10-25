Trong 3 ngày cuối tháng 10 (29-31/10), 3 con giáp sẽ thu tiền tỷ về tay, cơ hội thăng tiến tăng chóng mặt, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 15:40

Theo tử vi 2023, trong 3 ngày cuối tháng 10 (29-31/10), 3 con giáp có tài lộc dồi dào, tiền trên tay đếm không hết, được quý nhân phù trợ.

Tuổi Thìn

Trong 3 ngày cuối tháng 10 (29-31/10), 3 con giáp sẽ thu tiền tỷ về tay, cơ hội thăng tiến tăng chóng mặt, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn nổi tiếng với sự lạc quan, có chí tiến thủ cao, luôn vững vàng trước mọi thử thách trong cuộc sống.

Người cầm tinh con Rồng thường được đánh giá cao trong công việc bởi trí tuệ, có khả năng lãnh đạo tốt, có gặp khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu. Họ thẳng thắn, thật thà, coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình dù ở môi trường nào.‏

Luôn đặt mục tiêu cao trong sự nghiệp, 3 ngày cuối tháng 10 (29-31/10) là lúc tuổi Rồng tỏa sáng, thỏa mãn mong ước bấy lâu nay khi có những bước thăng tiến đột phá tại nơi làm việc. Nắm bắt được cơ hội này người tuổi Thìn sẽ phát huy tối đa, đưa ra những quyết định sáng suốt. ‏

Việc cần làm là cởi mở với các mối quan hệ xung quanh, siêng năng trong việc kết nối người trong cùng lĩnh vực để có quý nhân chỉ đường dẫn lối, đưa vị trí của người tuổi Rồng lên tầm cao mới trong lĩnh vực họ theo đuổi. ‏

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, những người sinh vào năm Mùi rất hiền lành, nhạy cảm và giàu lòng nhân ái. Họ luô hướng về gia đình và tình cảm, đồng thời biết cách quan tâm, chăm sóc người khác.

3 ngày cuối tháng 10 (29-31/10), con giáp tuổi Mùi nhận được một số cơ hội quan trọng trong sự nghiệp. Họ có thể gặp được một đối tác quan trọng hoặc có cơ hội được làm việc trong một dự án quan trọng.

Những người tuổi Mùi nên phát huy thế mạnh, hợp tác tốt với người khác và thể hiện sự gắn kết cũng như khả năng lãnh đạo trong nhóm.

Con giáp tuổi Mùi luôn nhạy cảm và giàu lòng nhân ái, đồng thời giỏi lắng nghe nhu cầu và ý kiến của người khác.

Đồng thời, họ cũng cần chú ý đến trạng thái cảm xúc, tinh thần và duy trì cuộc sống làm việc cân bằng, lành mạnh.

Tuổi Hợi

Trong 3 ngày cuối tháng 10 (29-31/10), 3 con giáp sẽ thu tiền tỷ về tay, cơ hội thăng tiến tăng chóng mặt, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn sẽ tìm đến với người tuổi Hợi trong 3 ngày cuối tháng 10 (29-31/10). Theo đó, bạn nhận được nhiều cộng hưởng tích cực từ những người xung quanh. Con giáp này có cơ hội phát triển nghề nghiệp hoặc có cơ hội đầu tư thuận lợi.

Bạn cần tỉnh táo và tin tưởng vào các quyết định của mình, chớ dao động vì lời nói của người khác. Bạn nào có lịch thi trong tuần này thì hãy vững tâm tin tưởng vào khả năng của bản thân, mọi chuyện sẽ trót lọt.

Tiền bạc khá vượng vào khoảng thời gian này. Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, nếu không thì cứ an phận với công việc hiện tại thì tiền thưởng sẽ sớm về.

Lộc lá chỉ về với những người biết cố gắng và trau dồi bản thân. Tuổi này còn có quý nhân phù trợ, đi đến đâu cũng có người giúp sức. Bản mệnh dễ đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.

3 ngày cuối tháng 10 (29-31/10), Hợi nên tập trung vào những kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu, không nên xao nhãng để mất cơ hội hiện thực hóa điều mà mình mong muốn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h ngày mai (25/10/2023), 3 con giáp vận khí dồi dào, đại cát đại lợi, sớm thành đại gia, cầu gì được nấy

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