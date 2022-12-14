Đúng 17 giờ chiều ngày 15/12/2022, 3 con giáp được trời ban điềm lành, sự nghiệp thăng tiến, vận trình sắp tới hứa hẹn có sự chuyển biến tích cực

Thầy tử vi - tướng số báo hiệu tài chính của người tuổi Ngọ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán.

Ngày mai nguyên khí của người tuổi Ngọ dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu con giáp này có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Bản mệnh cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Theo tử vi, thời gian tới đây những người tuổi Tý sẽ thoát khỏi các hung tinh để nghênh đón quý nhân, Thần Tài. Vì thế, mọi việc tới đây sẽ rất thuận lợi với bản mệnh.

Tuy nhiên, vì vận trình công việc gặp cục diện Tương Phá Thái Tuế không mấy tích cực nên những người thuộc con giáp này nên cẩn trọng, tỉ mỉ hơn trong sự nghiệp. Hạn chế những sai lầm mà bản thân có thể kiểm soát, tránh xa nơi thị phi và kẻ tiểu nhân có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của mình.

Trong công việc, con giáp này sẽ đạt được những thỏa thuận mới tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội làm ăn vào ngày 15//2022. Các bạn có thể mở rộng được nhiều mối quan hệ và thu về nhiều nguồn lợi nhuận lớn ngoài mong đợi của mình. Trong công việc, con giáp này sẽ đạt được những thỏa thuận mới tốt hơn. Nhờ đó, tiền lương của bạn cũng tăng rất mạnh. Nếu bạn là người làm chủ đầu tư, kinh doanh thì đừng lo lắng gì cả, vì bản mệnh đang đi rất đúng hướng. Hãy tin tưởng rằng, thành quả đang ở ngay phía trước con giáp này.

Bản thân những người tuổi Tý cũng rất thông minh, lanh lợi cộng thêm với thời cơ quý giá đến nên chắc chắn sẽ liên tiếp gặt hái được thành công. Các bạn cần chủ động để nắm bắt cơ hội trời cho để thay đổi cuộc sống của mình.

Tuổi Thìn

Ngày thứ Năm tuần này (15/12), những người tuổi Thìn được thiên tài nâng đỡ nên có cơ hội phất lên nhanh chóng. Một số khoản đầu tư từ trước đó của con giáp này có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận. Đây là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ công sức lao động của mình. Nếu có bản lĩnh và kiến thức có thể dấn thân vào đầu tư hoặc kinh doanh, đảm bảo sẽ càng có lộc lớn.

Thời điểm này bản mệnh sẽ gặp nhiều chuyện suôn sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, người tuổi Thìn sẽ có nhiều thời gian để đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mở mang tầm mắt cũng như tầm nhìn của bản thân về sự nghiệp, tiền tài và định ra hướng đi mới cho bản thân. Thời điểm này bản mệnh sẽ gặp nhiều chuyện suôn sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Túi tiền của con giáp này tuy không quá rủng rỉnh nhưng cũng đủ để những chú Rồng chi tiêu mua sắm mà không phải lo lắng quá nhiều đến giá cả.

Tuy nhiên, con giáp này cũng cần quan tâm tới sức khỏe, đặc biệt là chú ý đến các bệnh về xương khớp. Người lớn tuổi không nên vận động quá sức, người trẻ tuổi cần quan tâm đến những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.