Các chuyên gia phong thủy nhận thấy, đa phần những người tuổi Tỵ đều thuộc tuýp người thông minh, trí tuệ, có ý chí vươn lên, có sự nhiệt tình và luôn lo lắng cho công việc. Con giáp này cũng có những hiểu biết độc đáo của riêng mình về mọi thứ, có sức mạnh vượt trội, biết nắm bắt các cơ hội để bứt phá trong kinh doanh.

Thời gian qua vì phạm Thái Tuế một số người tuổi Tỵ đã gặp phải nhiều điều trắc trở và không có cơ hội để phát triển, tạo dựng sự thành công. Sau ngày mai (15/12/2022), tài sản bùng nổ, bản mệnh sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu.

Thời gian tới, người tuổi Tỵ có khả năng sẽ tìm được các dự án mới nhiều thuận lợi hơn và sinh lời nhanh hơn, dòng tiền chảy về túi ầm ầm như thác nước, hứa hẹn thu được nhiều thành công. Chỉ cần cố gắng làm việc hết mình, tài lộc sẽ vô cùng dồi dào.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày thứ Năm ngày 14/12/2022, người tuổi Sửu có số phát tài. Con giáp này sẽ có cơ hội tốt để kiếm tiền, các nguồn thu nhập tăng vọt đáng ngạc nhiên.

Con giáp này có thực lực, có tài năng, con giáp này chỉ cần 1 bước khởi đầu thuận lợi để có được cả quá trình hoàn hảo sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có quý nhân giúp sức nên lấy được lòng tin của mọi người, cơ hội để người tuổi Sửu triển khai những kế hoạch của mình cũng sẽ đơn giản hơn. Con giáp này có thực lực, có tài năng, con giáp này chỉ cần 1 bước khởi đầu thuận lợi để có được cả quá trình hoàn hảo sau đó.

Đặc biệt vào thời gian này chuyện kinh doanh buôn bán của người tuổi Sửu sẽ cực kỳ phát tài. Đa số người cầm tinh con Trâu có duyên buôn bán lắm, khách hàng nếu mua lần 1 ắt sẽ quay lại mua lần thứ 2, thứ 3 và cứ thế là có 1 lượng khách hàng ổn định và lớn mạnh, tiền cũng từ đó mà sinh sôi nảy nở.

Tuổi Thân‏

‏Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân vốn là người tài giỏi, thông minh hơn người. Trong công việc, con giáp này là người tự chủ, có khả năng làm việc độc lập và tự tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng bản mệnh bằng hết sức lực của mình sẽ vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ.

Chính vì vậy mà tiền đẻ ra tiền, tích góp được khoản tiền không hề nhỏ. Cuộc sống gia đạo của bản mệnh trong thời gian tới cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười rộn rã - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (15/12/2022), người tuổi Thân khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân hậu thuẫn, tạo thêm nhiều cơ hội để làm giàu. Chính vì vậy mà tiền đẻ ra tiền, tích góp được khoản tiền không hề nhỏ. Cuộc sống gia đạo của bản mệnh trong thời gian tới cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười rộn rã.

Bản mệnh thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của con giáp này sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống, từ đó cuộc sống ngày càng có nhiều khởi sắc hơn. Hơn nữa, thường ngày người tuổi Thân đã có tính cần kiệm, chi tiêu có kế hoạch rõ ràng, chịu khó cầu tài nên khoảng thời gian này chính là lúc tiền bạc tích trữ của bản mệnh sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp nhiều lần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.