Tử vi 3 ngày tới (15, 16, 17/12) sẽ có nhiều thay đổi đối với người tuổi Dần theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của con giáp này sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Thời gian tới, công việc của người tuổi Dần bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông. Xem bói tình duyên, vận đào hoa giăng lối cũng giúp người tuổi này đang còn độc thân có cơ hội mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm được một đối tượng phù hợp.

Trong các mối quan hệ xã giao, người tuổi Dần luôn được lòng mọi người bởi sự khéo léo của mình. Con giáp này luôn biết cách khiến đối phương mỉm cười và cảm thấy vui vẻ, hài lòng. Sự hào phóng của bản mệnh luôn khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái.

Tuổi Mùi

Người cầm tinh con Dê thường có đầu óc khá linh hoạt và trí tuệ thông minh. Thế nên, con giáp này rất phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo hơn là các hoạt động tay chân. Bên cạnh đó, đôi lúc bạn sẽ thấy người tuổi Mùi chỉ biết ngồi lì ra mà chẳng làm được gì.

Nếu muốn mua gì thì con giáp này cứ thoải mái dành tặng cho mình đi nhé, có điều nhớ kỹ đừng hoang phí quá đà, đừng thấy tiền kiếm được dễ dàng mà phung phí nhé - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, thực ra hàng ngàn những suy tính và kế hoạch đang diễn ra trong đầu họ đấy. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng thuộc tuýp người rất khéo léo trong việc nắm bắt thời cơ. Bản mệnh chẳng bao giờ để một cơ hội kiếm tiền nào vụt qua tay mình. Do đó, dù trông có vẻ khá lười biếng nhưng con giáp này vẫn luôn “rủng rỉnh” tiền tiêu, chẳng lo nghèo đói.

Các khoản đầu tư cá nhân của tuổi Mùi trong thời gian trước cũng bắt đầu sinh lời, mang đến tài lộc rực rỡ cho bản mệnh. Nếu muốn mua gì thì con giáp này cứ thoải mái dành tặng cho mình đi nhé, có điều nhớ kỹ đừng hoang phí quá đà, đừng thấy tiền kiếm được dễ dàng mà phung phí nhé.

Tuổi Sửu

tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, có chí hướng rõ ràng, tư tưởng cầu tiến nên không có gì ngạc nhiên khi đến một giai đoạn nhất định, bản mệnh có thể đạt được những điều bản thân mong muốn bằng chính đôi tay mình.

Phương diện công việc hay tài chính đều có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 15/12 đến ngày 17/12 người tuổi Sửu ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, có thể lấy lại những gì đã mất. Phương diện công việc hay tài chính đều có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Đặc biệt, thời gian tới, vận trình của con giáp này vô cùng rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình. Tuổi này được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Giai đoạn này, tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Sửu sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.